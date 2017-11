Het huiveringwekkende moment waarop surfer onder gigantische golf terechtkomt en rug breekt ep

17u32

Bron: The Independent, Instagram, Daily Mail 1 Instagram Andrew Cotton was die ochtend heel enthousiast toen de gigantische golf zich onder hem vormde, maar moest dat bijna met zijn leven bekopen Als je de beelden van de val van de Britse surfer bekijkt, dan vrees je meteen voor het leven van Andrew Cotton (36). De kampioen kroop gisteren door het oog van de naald en kwam er met een gebroken rug vanaf.

Andrew Cotton was in het Portugese Nazaré om een surfdocumentaire te maken. Toen hij gisterenochtend besefte dat een gigantische golf zich onder hem vormde, kreeg hij hem met veel enthousiasme te pakken. Hoogmoed komt voor de val, zeggen ze dan. Want niet veel kwam de surfkampioen onder het wassende water terecht. Hij heeft zijn leven te danken aan de snelle hulpdiensten. Andrew werd snel op een plank gelegd en naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Daar kreeg hij de harde diagnose: een gebroken rug.

Onder het filmpje schreef Cotton op Instagram: “Wat kan ik zeggen? Ik was vanochtend een beetje te enthousiast. Dit is de grootste wipe-out waaronder ik ooit al ben terechtgekomen. Dank je aan alle redders en de crew op het strand die me hebben gestabiliseerd en zich over mijn ruggengraat hebben ontfermd. Ik kan niet iedereen bij naam noemen, maar jullie hebben allemaal jullie deel gedaan om mij veilig in het ziekenhuis te krijgen. Ik heb mijn rug dan wel gebroken, maar ik heb ontzettend veel geluk gehad. Ik kijk er naar uit om weer in vorm te geraken en opnieuw op het water te staan.”

Grootste golven ter wereld

De golven in de buurt van het vissersdorpje Nazaré hebben de naam van de grootste ter wereld te zijn. Dat komt door verschillende factoren. Het is een van de meest westelijke punten in heel Europa, wat betekent dat de wind ongehinderd over de Atlantische Oceaan kan blazen, wat de zee woelig maakt. Een andere reden is dat voor de kust van Nazaré de grootste onderwaterravijn van Europa ligt. Die is 200 km lang en het diepste punt ligt bijna op 5 km onder de zeespiegel. Het resultaat: gigantische golven die wel tot 30 meter gaan.