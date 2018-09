Het hoge woord is eruit: Franse ex-premier Manuell Valls wil volgend jaar burgemeester van Barcelona worden TT

25 september 2018

19u54

Bron: La Vanguardia, Belga 0 Na maanden van geruchten heeft Manuel Valls het vanavond ook zelf gezegd: de Franse ex-premier wil in mei volgend jaar burgemeester van de Catalaanse hoofdstad Barcelona worden. Valls is geboren in de stad en hoopt de linkse zittende burgemeester Ada Colau te kunnen verslaan.

"Barcelona is een stad die je bezighoudt, die je liefhebt", zei Valls vanavond bij de bekendmaking van zijn kandidatuur. "Ik kom uit een familie die altijd van Barcelona heeft gehouden." Valls wil van de stad "het tegengif tegen het populisme" maken. "Welke stad anders dan Barcelona zou de Europese geest kunnen vertegenwoordigen? Dit is een grote kans voor de stad. Ik stel me, met veel bescheidenheid omdat ik weet dat het moeilijk zal zijn, ten dienste van Barcelona en alle burgers.

Franse nationaliteit

Valls is Spanjaard van geboorte, maar kreeg in 1982 op 20-jarige leeftijd de Franse nationaliteit, die hij nog altijd heeft. Hij was tussen 2014 en 2016 premier van Frankrijk onder president François Hollande, maar in 2017 verliet hij de Parti Socialiste om zich aan te sluiten bij de beweging En Marche van huidig president Emmanuel Macron. Volgende week zal hij afstand nemen van zijn Franse parlementszetel en alle andere verantwoordelijkheden in Frankrijk, kondigde hij aan.

Valls zal opkomen als onafhankelijke kandidaat, maar krijgt steun van het liberale Ciudadanos. Hij hoopt dat andere partijen zich daar nog bij zullen aansluiten.

"Hij kent Barcelona niet"

Wie alvast weinig zit in een eventuele burgemeester Valls, is de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont. Die zei vandaag in Brussel dat hij "Barcelona niet kent". Valls staat bekend als een tegenstander van de Catalaanse onafhankelijkheid, in tegenstelling tot Puigdemont.

"Ik respecteer de vrijheid van alle Europese burgers om de spelregels van de democratie te aanvaarden", zei Puigdemont tegen persbureau AFP. "Mag hij kandidaat zijn? Ja, maar hij kent Barcelona niet en is er zelf ook niet bekend. Hij kent Frankrijk wel, en daar is hij ook bekend", klonk het smalend. "Om te weten wat hij met de stad wil doen, volstaat het te luisteren naar de mening van zijn Franse landgenoten over zijn activiteiten en zijn beleid."

Maar "Barcelona verdient het bestuurd te worden door mensen die aan de stad zelf denken en niet aan projecten die er helemaal niets mee te maken hebben", riposteerde Valls vanavond. Van 2001 tot 2012 was Valls al eens burgemeester van de Parijse voorstad Évry.

De lokale verkiezingen vinden plaats in mei 2019. Huidig burgemeester is de linkse Ada Colau, die als voormalig burgeractiviste in 2015 de verkiezingen won.