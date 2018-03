Het had anders kunnen lopen: pornoster Stormy Daniels wilde affaire met Trump net voor verkiezingen al bekendmaken TK

03 maart 2018

12u18

Bron: Washington Post 1 Een drietal weken geleden raakte bekend dat een van Trumps advocaten, Michael Cohen, een geldsom had betaald aan een pornoactrice om te voorkomen dat die haar affaire met Donald Trump zou bekendmaken. En dat niet alleen: nu blijkt dat die afbetaling amper 12 dagen voor de presidentsverkiezingen plaatsvond. Er werden intussen al twee klachten ingediend bij de federale kiescommissie, omdat de betaling de resultaten beïnvloed zou hebben.

Dat Donald Trump een affaire zou hebben gehad met pornoactrice Stormy Daniels, weten we eigenlijk al jaren. In 2011 dook het verhaal voor het eerst op, toen Stormy - echte naam Stephanie Clifford - een lang interview gaf met In Touch Magazine. Daarin deed ze uit de doeken hoe ze Trump in 2006 leerde kennen tijdens een golftoernooi in Lake Tahoe. Zij was daar om Wicked Pictures, een pornoproducent, te promoten. Ze mocht met Trump meerijden in een golfkarretje en belandde naar eigen zeggen op zijn kamer, waarna de twee seks hadden. En dat terwijl Melania net bevallen was van zoon Barron.

Het interview verdween snel weer van de radar toen Trumps advocaten met een rechtszaak dreigden, maar niets weerhield Stormy ervan om zélf met het verhaal naar buiten te komen. En daar dreigde ze ook mee in 2016, tijdens de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Volgens de Washington Post beloofde Cohen haar een bedrag als ze haar mond zou houden, maar betaalde daarna niet. In een e-mail die de krant kon bemachtigen dreigde de advocaat van Stormy op 27 oktober - de verkiezingen gingen door op 8 november - dat zijn cliënte de geheimhoudingsovereenkomst als ongeldig beschouwde, aangezien er nog geen geld op haar rekening was verschenen.

Kat in het nauw

Uit de daaropvolgende e-mails en gebeurtenissen kon de Washington Post afleiden dat het team van Trump in paniek sloeg. Nog diezelfde dag richtte Cohen een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op, van waaruit Stormy uiteindelijk betaald zou worden. Er volgde een tweede e-mail, waarin de advocaat van de pornoster herhaalde dat ze haar mond niet langer zou houden. Tien dagen later stond er 130.000 dollar op haar rekening, amper 12 dagen voor de verkiezingen die Trump zou winnen.

Cohen beweert dat hij dat geld met zijn eigen financiële middelen betaalde en dat Trump en zijn campagneteam niets afwisten van de deal, maar intussen werden toch al twee klachten ingediend bij de Federal Election Commission. Ze zijn afkomstig van verschillende organisaties, maar komen op hetzelfde neer: de aanklagers vinden dat de afbetaling de verkiezingsuitslag beïnvloed heeft. Het feit dat de uitgave ook niet werd aangegeven, is tegen de regels waar een campagne zich aan moet houden.

"Als Trump Stormy het zwijgen wilde opleggen, had hij dat kunnen doen in 2011, toen het verhaal voor het eerst opdook", klinkt het in een van de klachten. "Maar hij wachtte tot oktober 2016, omdat hij wist dat een nieuwsverhaal over zijn ontrouw net voor de stembusgang de resultaten zou beïnvloeden."

Trump zelf heeft de affaire met Stormy overigens altijd ontkend, hij doet het af als 'fake news'. Toch is ze niet de enige dame die in 2016 betaald werd om haar mond te houden. Ook voormalig Playboy-model Karen McDougal kreeg in augustus dat jaar 150.000 dollar zwijggeld toegestopt. Zij zou negen maanden lang een affaire gehad hebben met Trump.