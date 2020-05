Het grote coronaraadsel: waarom slaat het virus niet overal even hard toe? RL

04 mei 2020

07u46

Bron: The New York Times, La Nación, HLN, Johns Hopkins University 0 Het coronavirus heeft zich de afgelopen maanden over de hele wereld verspreid, maar de impact verschilt per land: Suriname werd zondag 'coronavrij’ verklaard, maar in buurland Brazilië vielen al 6.300 doden. T erwijl men in Iran massagraven aanlegt, is de dodentol in het naastgelegen Irak ‘slechts’ 100. In een artikel van de New York Times geven onderzoekers mogelijke verklaringen voor de grote verschillen.

Jong en fit

Op het eerste gezicht lijkt het longvirus landen met een jonge bevolking te sparen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft dat te maken met het feit dat jongeren minder kans hebben op andere ziektes die Covid-19 bijzonder dodelijk kunnen maken. Want zelfs als jongeren besmet raken, dan is dat vaak zonder - of met milde - symptomen, aldus Robert Bollinger, hoogleraar infectieziekten aan de Johns Hopkins School of Medicine in de Verenigde Staten.

Afrika is een goed voorbeeld. Op ‘s werelds jongste continent is ruim 60 procent van de bevolking jonger dan 25 jaar. Tot nu toe is daar bij slechts 45.000 inwoners op een bevolking van 1,3 miljard het virus vastgesteld.

In Thailand stellen artsen vast dat jongvolwassenen tussen 20 en 29 jaar juist het vaakst besmet raken, maar relatief weinig last van de symptomen hebben. Dat blijkt ook in Singapore en Saoedi-Arabië, waar vooral arbeidsmigranten besmet zijn geraakt. Hoewel zij in krappe, muffe slaapzalen leven, wordt bijna niemand opgenomen in het ziekenhuis. De migranten zijn overwegend jong en verder gezond.

Ook in Italië, één van de zwaarst getroffen landen, lijken jongeren de dans te ontspringen. Daar is de gemiddelde leeftijd van dodelijke slachtoffers circa 80 jaar. Maar dat verklaart niet waarom in Japan relatief weinig mensen sterven aan Covid-19 (520), terwijl het de oudste bevolking ter wereld heeft.

Ook de situatie in Ecuador past niet in dit plaatje. In de regio van de stad Guayaquil stierven naar schatting 7.000 mensen aan het virus, terwijl nog geen 11 procent van de bevolking ouder is dan 60 jaar. Honderden stoffelijke overschotten moesten begin april letterlijk van de straten van Guayaquil worden gehaald omdat de lokale ziekenhuizen en mortuaria de situatie niet konden bolwerken.

Culturele verschillen en social distancing

Ook culturele factoren kunnen een rol spelen, zeggen epidemiologen. In Thailand en India, waar het aantal besmettingen relatief laag is, begroet men elkaar op afstand, met de handpalmen tegen elkaar zoals in een gebed. In Japan en Zuid-Korea buigen mensen bij een begroeting, en droeg men al voor de coronapandemie een mondmasker als men zich ziek voelde. Het mondkapje had daarbij vooral een sociale functie: voorkomen dat de ander besmet raakt.

In veel landen leidt de gewoonte om thuis voor ouderen te zorgen tot minder verpleeghuizen, terwijl deze centra in ons land en de rest van Europa ware besmettingshaarden zijn, met tragische gevolgen voor inwoners en verzorgend personeel: zo viel de helft van het aantal coronadoden in Europa in woonzorgcentra.

Ook landen die relatief geïsoleerd zijn, zouden hebben geprofiteerd van hun geografische ligging. Afgelegen landen, zoals eilanden in de Stille Zuidzee, Atlantische Oceaan of delen van Afrika ten zuiden van de Sahara, werden niet overspoeld met reizigers die het virus met zich meedroegen. Gezondheidsdeskundigen in Afrika noemen het beperkte reizen misschien wel de belangrijkste reden voor het relatief lage besmettingspercentage van het continent.

Ook landen die vanwege gewapende conflicten minder toegankelijk zijn, zoals Syrië en Libië, zijn enigszins afgeschermd door het gebrek aan reizigers. Ten slotte kan ook de afwezigheid van grootschalig openbaar vervoer in ontwikkelingslanden mogelijk de verspreiding van het virus hebben geremd.

Hitte en zonnestralen

Omdat het coronavirus deze winter vooral toesloeg in landen met een gematigd klimaat zoals Italië en de Verenigde Staten, en vrijwel afwezig leek in warmere landen zoals Tsjaad of Guyana, dachten veel onderzoekers dat het virus wellicht niet tegen hitte zou kunnen. Hun vermoeden werd gesterkt doordat andere coronavirussen, die bijvoorbeeld verkoudheid veroorzaken, veel minder besmettelijk zijn in warmere, vochtige klimaten.

Dat lijkt echter niet te gelden voor Covid-19. Ook in zones met een tropisch klimaat slaat het virus nu genadeloos toe. Denk bijvoorbeeld aan het Amazonegebied in Brazilië. Daar smeekte de burgemeester van Manaus (1,8 miljoen inwoners) Greta Thunberg om hulp. In de zwaar getroffen stad wordt het ene na het andere massagraf aangelegd. Het lijkt erop dat het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt zó besmettelijk is, dat het de gunstige effecten van hitte en vochtigheid verzwakt.

Misschien spelen andere factoren een rol. Mensen in warmere klimaten brengen meer tijd buitenshuis door, terwijl het virus zich vooral in gesloten ruimten makkelijk kan verspreiden. Maar het is ook vaak zo dat inwoners van miljoenensteden in tropische klimaten vaak in zeer kleine appartementen of sloppen wonen, zoals bijvoorbeeld in Rio de Janeiro in Brazilië. Dat zorgt er voor dat juist inwoners van zulke gebieden zeer vatbaar zijn voor het virus.

Ook UV-straling van direct zonlicht zou het virus remmen, volgens onderzoekers aan de Universiteit van Connecticut. Daardoor is het minder waarschijnlijk dat oppervlakken op zonnige plaatsen besmet blijven. Maar wetenschappers stellen vast dat de ziekte meestal van persoon tot persoon wordt overgedragen en niet door het aanraken van een besmet oppervlak. Geen enkele wetenschapper denkt daarom dat het bestralen met licht op een geïnfecteerde persoon, zoals president Trump eerder suggereerde, een effectieve remedie zou zijn.

Sommigen gingen zelfs expres zonnebaden, omdat ze dachten dat het hen zou beschermen tegen besmetting. Dr. Doménica Cevallos

Bovendien hebben tropische omstandigheden sommige mensen misschien een vals gevoel van veiligheid gegeven. “Mensen zeiden hier ‘Het is warm, mij zal niets gebeuren’,” aldus Dr. Doménica Cevallos, een medisch onderzoeker in Ecuador. “Sommigen gingen zelfs expres zonnebaden, omdat ze dachten dat het hen zou beschermen tegen besmetting.”

Een lockdown werkt, maar is kostbaar

Landen die vroeg op slot gingen, zoals Vietnam en Griekenland, hebben een ongecontroleerde uitbraak van het virus kunnen vermijden. Ook landen in Afrika, die ervaring hebben met het bestrijden van uitbraken van hiv, tuberculose of ebola, reageerden snel.

Luchthavenpersoneel van Sierra Leone tot Oeganda nam temperaturen (hoewel dit een minder effectieve maatregel bleek te zijn) en contactgegevens van reizigers op en droeg al mondmaskers lang voordat hun collega's in Europa of de VS dat zouden doen.

Senegal en Rwanda sloten hun grenzen en voerden een avondklok in toen ze nog maar weinig besmettingen hadden vastgesteld. Ministeries van Volksgezondheid in deze landen begonnen meteen met het opsporen van contacten, terwijl ons land daar nu pas echt mee begint (+).

Lockdowns en samenscholingsverboden werken, zegt de WHO. Meer dan een maand na het sluiten van de landsgrenzen, scholen en de meeste bedrijven, zagen landen van Thailand tot Jordanië het aantal nieuwe infecties afnemen.

Iran sloot zijn heiligdommen pas op 18 maart, een hele maand nadat het eerste geval in pelgrimsstad Qum was bevestigd. De epidemie verspreidde zich ondertussen razendsnel, met duizenden doden als gevolg. Ook werd het virus meegedragen door buitenlandse pelgrims die naar hun thuisland terugkeerden.

Toch zijn er ook bij deze factor weer uitzonderingen. Neem Libanon, wiens moslims en christenen op pelgrimstocht gaan naar respectievelijk Iran en Italië. Je zou verwachten dat veel Libanese pelgrims het virus mee naar huis zouden nemen. Maar niets is minder waar. “We weten niet waarom”, zegt dr. Roy Nasnas, consulent infectieziekten in een universitair ziekenhuis te Beiroet.

Hoe doeltreffend lockdowns ook zijn, in landen zonder een sterk sociaal vangnet is het moeilijk om bedrijven langere tijd te sluiten en te eisen dat mensen thuis blijven. Wanneer mensen moeten kiezen tussen sociale afstand houden of hun gezin voeden, kiezen ze voor het laatste.

Daarom besloot de regering van Argentinië, waar zeker een derde van de bevolking in armoede leeft, een maandelijkse uitkering van omgerekend 140 euro uit te keren, voedselpakketten uit te delen en gaarkeukens in te richten in arme wijken. Zo hoopt men dat ook de meest kwetsbaren zich aan de lockdown kunnen houden.

Domme pech

Daarnaast kan ook domme pech een rol spelen: zelfs landen met een vergelijkbare cultuur in dezelfde regio kunnen verschillend geraakt worden door het virus, als één besmet persoon een drukke sociale aangelegenheid bijwoont. Denk aan de bijeenkomsten van de Shincheonji-gemeenschap in Zuid-Korea, die verantwoordelijk zouden zijn voor 60 procent van de besmettingen aldaar. Of de Uruguayaanse jetsetter die corona uit Europa meenam naar een high-society bruiloft. De helft van het aantal besmettingen in Uruguay is teruggeleid de aanwezigheid van die persoon op dat huwelijk.

De experts menen dat geen enkele van de bovenstaande factoren de verspreiding van het virus volledig kan verklaren. Waarschijnlijk wordt de impact van het coronavirus bepaald door een samenspel van alle bovengenoemde factoren.

