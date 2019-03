Het grote Brexicon: de rijke woordenschat die brexit ons opleverde AW

12 maart 2019

12u24 1 Van de brexit, de scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, heeft iedereen inmiddels gehoord. Daarnaast worden er nog tal van (Engelse) termen in het rond gegooid. Ons woordenboek is alweer een beetje dikker geworden, maar weten we eigenlijk ook wat de nieuwe termen precies betekenen?

Laten we starten met de belangrijkste term(en): Brexit-day of B-day. Die dag staat ongetwijfeld in het rood gemarkeerd in de agenda van de Britse premier Theresa May, en niet omdat ze dan jarig is. Wel is 29 maart 2019 de dag dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat.



Het verlaten van de Europese Unie werd mogelijk gemaakt dankzij de Artikel 50-procedure. Dat artikel werd opgenomen in het Verdrag van Lissabon (2007) en voorziet een EU-exit.



Dat betekent dat de premier slechts 17 dagen de tijd heeft om een akkoord te sluiten, eentje waar zowel de EU als de Britse parlementsleden - waaronder de zogenaamde brexiteers - mee akkoord gaan.



De brexiteer? Die supportert (hevig) voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Zij stemden tijdens het referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie voor een uittrede. Met hun leave-stem stonden ze tegenover de zogenaamde remainers (blijfkamp), die nog steeds lid willen blijven van de Europese Unie.

"Brexiteer MPs" I see most comments on here are from people who are not citizens of the UK, I dont know which countries you come from and I dont really care, BUT, the UK is supposed to be a democracy, if you do not fully understand this term, google it, WE WANT BREXIT. Truth(@ zellerhorn) link

Uittredingsakkoord

Binnen het Brits parlement zijn de stemmen ook verdeeld. Daardoor heeft May het erg moeilijk om een brexitakkoord te sluiten. Wat de Europese Unie en Theresa May tot zover overeenkwamen, werd keer op keer afgewimpeld door de Labour Party, de centrumlinkse oppositiepartij in Groot-Brittannië. De Britse premier Theresa May is lid van de Conservatieven. De Democratic Unionist Party (DUP) is dan weer een belangrijke nationalistische politieke partij in Noord-Ierland.

Waar momenteel over onderhandeld wordt, is het ‘Withdrawal Agreement’ of gewoon in het Nederlands: het uittredingsakkoord. Dat uittredingsakkoord gaat nog niet over de toekomstige handelsrelaties, maar wel over burgerrechten, een afscheidsrekening – de Britten zijn Europa immers nog heel wat geld verschuldigd – en de beruchte backstop. Tot er een uittredingsakkoord wordt gesloten, weigert de EU te praten over toekomstige handelsrelaties.

No deal-brexit

Als de Britse parlementsleden koppig volharden en het nieuw overeengekomen uittredingsakkoord van Theresa May en de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker niet goedkeuren, is een no deal-brexit nog steeds mogelijk. Dan stappen de Britten op 29 maart uit de EU zonder transitieperiode of nieuwe handelsakkoorden.

Transitieperiode

Wat die transitieperiode precies inhoudt? Tot 31 december 2020 hebben de Britten de tijd om een handelsakkoord met de Europese Unie te sluiten. Dat betekent evenwel dat ze voldoen aan de EU-wetgeving, al zijn ze niet langer vertegenwoordigd in Brussel.

Backstop

Wordt er na die transitieperiode geen nieuw handelsakkoord gesloten, ontstaat er plots weer een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Noord-Ierland maakt deel uit van het Verenigd Koninkrijk, maar Ierland niet. Om een harde grens tussen beide delen te voorkomen, wil de EU een noodplan bekrachtigen. Dat noodplan wordt aangeduid als de Ierse backstop, en is eveneens het grootste struikelblok bij de brexitonderhandelingen. De beruchte backstop is een vangnetmechanisme dat het Verenigd Koninkrijk (alsook Noord-Ierland) in de Europese douane-unie houdt bij gebrek aan een handelsakkoord na de brexit.

(Lees verder onder de foto)

Harde en zachte brexit

In het slechtste geval wordt er dus geen uittredingsakkoord gesloten, volgt er geen transitieperiode en is er geen sprake van nieuwe handelsakkoorden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk: een harde brexit dus. Supporters van de harde brexit verkiezen meer vrijheid en zeggenschap boven goede handelsrelaties met de Europese Unie.

Aanhangers van zo’n harde brexit staan dan weer lijnrecht tegenover de Britten waarbij een zachte brexit de voorkeur geniet: een brexit waarbij het Verenigd Koninkrijk wél verbonden blijft met de EU.

Bekijk ook: