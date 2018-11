Het geheim wapen van Italiaans minister Salvini: foto’s van schattige kittens LH

Bron: Wired Italia 0 Matteo Salvini, de extreemrechtse Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, staat bekend om zijn hard anti-immigratiestandpunt en voortdurende stroom aan berichten op social media. Voor zijn hard taalgebruik heeft hij, of zijn communicatieteam, een ideaal tegengewicht bedacht: foto’s van schattige katjes opgestuurd door zijn aanhangers.

De Italiaanse hardliner is zeer actief op Twitter en Facebook waar hij respectievelijk meer dan 900.000 en 3,4 miljoen volgers heeft. Volgens Wired Italia is het niet toevallig dat hij recentelijk de foto’s van katten postte op dagen dat zijn land werd geconfronteerd met minder goed nieuws. Volgens de Britse krant The Times wil hij zijn volgers zelfs afleiden van de echte problemen.

Op 19 november, nadat de beurs van Milaan met verlies afsloot en Italië weer voor ongerust zorgde op de financiële markten, deelde hij ’s avonds nog op Twitter een foto van een kat en op Facebook een foto van een… schattige, pluizige kitten.

Twee dagen later, op 21 november, deelde hij dan weer een selectie van een dertigtal foto’s ingestuurd door zijn aanhangers. Die woensdag was ook niet de beste dag voor Italië. Er kwam aan het licht dat een Italiaanse hulpverlener ontvoerd was in Kenia. Italië werd geconfronteerd met een strafprocedure opgestart door de Europese Commissie, en er waren ook opnieuw spanningen in zijn regering over binnenlandse dossiers. De post kreeg op Facebook liefst 30.000 likes en tienduizend reacties.

L'altra sera avete inviato così tante foto dei vostri "bambini felini" che ho pensato di ripubblicarne alcune, è bello avere qualche micio in pagina che porta un po' di tranquillità serale.

Naturalmente, potete commentare con la foto del vostro sotto al mio post Facebook!😊 pic.twitter.com/bHvJ7hxCp9 Matteo Salvini(@ matteosalvinimi) link