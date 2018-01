Het gaat snel in Duitsland: "CDU en SPD al eens over nieuwe regels voor gekwalificeerde migranten"

AFP SPD-leider Martin Schulz met CDU-kopvrouw en huidig bondskanselier Angela Merkel.

De Duitse christendemocraten en sociaaldemocraten kunnen elkaar vinden als het gaat om de in Duitsland fel omstreden immigratiepolitiek. Volgens het blad Focus is een werkgroep die de onderhandelingen over een coalitieregering voorbereidt, al klaar met een wetsontwerp voor gereguleerde immigratie.