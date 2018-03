Het gaat nog altijd slecht met de 'man met de kap over zijn hoofd' Bob Van Hüet

Zijn foto ging de wereld rond, al zag niemand toen zijn gezicht. De gemartelde man onder het masker heet Ali Shallal al-Qaisi. Bij hoge uitzondering wil de inmiddels 55-jarige Irakees praten over wat hem vijftien jaar geleden in de beruchte Abu Ghraib-gevangenis overkomen is.

Flashback naar 2003: Al-Qaisi werd opgepakt door Amerikaanse soldaten na de invasie in Irak. Hij werd ervan verdacht een opstandeling te zijn, maar zelf heeft hij een ander verhaal. Al-Qaisi bezat naar eigen zeggen een voetbalveld in de wijk Al-Amiriya in Bagdad. Hij kreeg het met Amerikaanse soldaten aan de stok toen die 'lichaamsdelen' en afval op zijn veld gedumpt zouden hebben.



Al-Qaisi deed zijn beklag in de krant. Niet veel later werd hij thuis opgehaald omdat hij een oproerkraaier zou zijn. Hij werd opgesloten in de Abu Ghraib-gevangenis en gemarteld door Amerikaanse bewakers. De foto’s die de soldaten zelf van hun wandaden maakten, lekten uit naar de Amerikaanse media en oogstten wereldwijd afkeuring.

Gemarteld met stroomstoten

In het portret -dat door de site Middle East Eye gemaakt werd- vertelt Al-Qaisi over de gevolgen. Het gaat nog altijd slecht met hem. Al-Qaisi werd meerdere keren gemarteld met stroomstoten, er werd een deel van een bezemsteel in zijn anus gestoken en er werd over hem geürineerd. Hij moest ook toekijken hoe een kind verkracht werd voor de ogen van zijn vader.

Nog altijd heeft hij nachtmerries van wat hij meemaakte in cel 49. "De elektroshocks vergeet ik nooit, alsof er van binnenuit vuur uit je ogen komt", zegt hij in de video.

De fragiele vijftiger kampt met de trauma’s. Hij zal nooit nog een badkuip in zijn badkamer laten installeren omdat dan onmiddellijk herinneringen naar boven komen over waterboarding. Dat is een omstreden en verboden verhoortechniek waarbij gesimuleerd wordt dat de ondervraagde zal verdrinken.

"Dacht dat mijn ogen eruit zouden schieten"

Over de schokkende foto vertelde hij tegen een Duitse journalist ooit het volgende. "Ze zetten me op een kist en bevestigden het einde van de kabels aan mijn vingers. Ze maakten foto’s en ze lachten. Toen ze de stroom aanzetten, voelde ik een verschrikkelijke steek in mijn achterhoofd. Ik dacht dat mijn ogen eruit zouden schieten. Ik beet op mijn bloedende tong. Toen ik op de grond viel, stopten de stroomschokken. Iemand trok mijn masker af en opende mijn mond met zijn schoenpunt. Geen inwendige bloeding, hoorde ik. Daarna gingen ze verder met de stroomstoten. Soms zat ik weken naakt in een cel, waar ik ook mishandeld werd door vrouwelijke soldaten. Zij schopten mij tussen de benen."

Het verhaal van Al-Qaisi is destijds ook vastgelegd door mensenrechtenorganisaties. Hij verloor 38 kilo tijdens zijn detentie. Zijn linkerhand kan hij nauwelijks nog gebruiken. De betrokken Amerikaanse soldaten kwamen eraf met relatief lichte straffen. De generaal die Abu Ghraib leidde, werd gedegradeerd tot kolonel. Tientallen ex-gevangenen zouden een schadevergoeding krijgen. Al-Qaisi ontving naar eigen zeggen geen cent. Af en toe reist hij vanuit Jordanië naar Irak om zijn vrouw en vier kinderen te bezoeken.