Het gaat bergop voor filmvrouwen in Cannes MV

12 mei 2018

15u22

Bron: Belga 2 Filmsterren Jane Fonda, Claudia Cardinale en Marion Cotillard, de cineastes Patty Jenkins en Tonie Marshall en de vrouwelijke juryleden en producentes - in totaal 82 vrouwen - zullen zaterdagavond de helft van de trappen van het festivalpaleis beklimmen als symbolische steun voor "de vrouwen in de filmwereld".

Het getal 82 is niet toevallig: sinds zijn ontstaan heeft het filmfestival van Cannes 82 door vrouwen geregisseerde films in het competitieluik vertoond.

Halverwege de trappen zullen de dames met de blik op het Palais des festivals zwijgend blijven stilstaan als teken van protest tegen de ondervertegenwoordiging van de vrouw in de filmwereld en, in de nasleep van de affaire-Weinstein, tegen de seksuele uitbuiting van de vrouw in de wereld van de zevende kunst, meldt het collectief 50/50 in een communiqué. De symbolische trappengang is een gezamenlijk initiatief van dat Franse collectief en Time's Up.

De trappenscène gaat vooraf aan de vertoning van de eerste door een vrouw geregisseerde prent in competitie: "Les filles du soleil" van Eva Husson.

Dit jaar maken drie vrouwelijke regisseurs kans op de Gouden Palm. In de geschiedenis van Cannes is slechts één vrouw erin geslaagd de hoofdprijs te winnen. Dat was de Nieuw-Zeelandse Jane Campion met "The Piano".