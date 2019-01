Het fenomeen Ocasio-Cortez: van barmeisje uit de Bronx tot jongste congreslid ooit met nu al 4,2 miljoen volgers Joeri Vlemings

15 januari 2019

18u11 0 Ze werd geboren in de Bronx, het armste van de vijf stadsdelen van New York, in een arbeidersgezin. Haar moeder is Puerto Ricaanse, haar vader is overleden. Uit het niets won ze vorig jaar compleet onverwacht de voorverkiezing voor een zitje in het Huis van haar partijgenoot en gevestigde waarde, Joe Crowley. De nu 29-jarige Alexandra Ocasio-Cortez, kortweg AOC, schopte het in november tot jongste Congreslid ooit in de VS. En de grens van haar populariteit is nog niet bereikt. Ze telt inmiddels 4,2 miljoen volgers op sociale media: 2,4 miljoen op Twitter en 1,8 miljoen op Instagram.

Ze noemt zichzelf een “socialistische Democraat”, net zoals Bernie Sanders, voor wie ze campagne voerde toen hij presidentskandidaat was. Zo rolde activiste Alexandra Ocasio-Cortez in de politiek. Niet evident voor een dochter van een poetsvrouw en van een buschauffeur uit de Bronx. Maar haar ouders deden er alles aan om hun dochter te laten slagen in het leven. AOC kon zo economie en internationale betrekkingen studeren aan de gerenommeerde Boston University.

Voor haar eigen campagne vorig jaar maakte ze al gretig gebruik van sociale media. Haar door vrijwilligers in elkaar geknutselde campagnevideo ging zelfs viraal. Ze schreef zelf het scenario. Haar eerste zinnen: “Vrouwen als ik worden niet geacht om een gooi te doen naar het Congres. Ik ben niet geboren in een rijke of machtige familie.”

It's time for a New York that works for all of us.



On June 26th, we can make it happen - but only if we have the #CourageToChange.



It's time to get to work. Please retweet this video and sign up to knock doors + more at https://t.co/kacKFI9RtI to bring our movement to Congress. pic.twitter.com/aqKMjovEjZ Alexandria Ocasio-Cortez(@ AOC) link

Toch ging ze er voluit voor. Vorig jaar durfde ze het aan om zittend afgevaardigde voor de Democraten, Joe Crowley (56), uit te dagen in het 14de congresdistrict van New York. AOC zorgde toen voor de grootste verrassing van die voorverkiezingen: ze klopte de onoverwinbaar geachte Crowley met een afgetekende 57,13 procent van de stemmen. Met succes had ze zich verzet tegen het establishment van haar eigen partij, en dat met een - zeker naar Amerikaanse normen - erg links en progressief programma. Haar doel: de werkende klasse uit het slop halen. The Guardian had het over “een van de grootste revoltes in de recente Amerikaanse politieke geschiedenis”, The New York Times over een “ontzettend veelzeggend verlies dat zal doorklinken in de partij en in het land”. Crowley probeerde overigens zijn nederlaag sportief op te vatten en zette met zijn gitaar ‘Born To Run’ van Bruce Springsteen in, om het op te dragen aan zijn tegenstander AOC.

Ook een foto die de toen nog onbekende millennial half november 2017 zelf op Instagram postte, ging vorig jaar het internet rond toen een journalist van The Washington Post ze oppikte en op Twitter zette. We zien er Ocasio-Cortez aan het werk als barmeisje. “Het vreemde met een begin is dat je het niet beseft dat je er middenin zit”, schreef ze erbij. “Mijn begin leek doodlopend. Het begon toen ik een ouder verloor aan kanker, hard werkte in de nasleep van dat verlies, en compleet onzeker was over de toekomst van mijn familie.”

This photo is from Nov. 14, 2017. Alexandria Ocasio-Cortez, 28, was then working as a bartender.



Less than a year later, she defeated the likely next Speaker of the House, and will almost certainly be the youngest woman ever elected to Congress pic.twitter.com/JgHjdQWAF6 Jeff Stein(@ JStein_WaPo) link

AOC wéét hoe ze met sociale media moet omgaan - dit in fel contrast met die andere liefhebber van Twitter, president Donald Trump, die vaak wordt neergesabeld voor zijn tweets. Op de vraag in 60 Minutes of ze Trump een racist vindt, zei ze meteen onomwonden: “Ja, zeker weten”.

Zelf kreeg AOC de laatste weken ook geregeld harde kritiek te verwerken, maar ze pareerde die grandioos. Zoals met die oude video van haar die op Twitter gepost werd om haar in een slecht daglicht te stellen. “Hier zie je Amerika’s favoriete betweterige communist, die zich gedraagt als het domme leeghoofd dat ze is”, luidde het bijschrift. De video toonde AOC als studente, die het beste van zichzelf geeft tijdens een dansact op een dak. AOC antwoordde met een nieuw filmpje, waarin ze dansend aan de deur van haar kantoor op Capitol Hill verscheen op de lyrics “war, what is it good for, absolutely nothing” uit ‘War’ van Edwin Starr. Ze voegde er een kwinkslag aan toe: “Ik hoor dat de Republikeinen dansende vrouwen schandalig vinden. Wacht tot ze erachter komen dat ook Congresleden dansen. Fijn weekend iedereen.”

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too! 💃🏽



Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6 Alexandria Ocasio-Cortez(@ AOC) link

Meteen na haar overwinning in november werd ze al aangevallen voor haar uitspraak dat ze zou moeten wachten op haar eerste loon om zich een huurwoonst in Washington DC te kunnen permitteren. Eddie Scarry, reporter bij de Washington Examiner, tweette toen dat haar jasje en haar mantel niet meteen die van een meisje in financiële moeilijkheden leken. De repliek van AOC: “Als ik in het Congres zou rondlopen in een zak, zouden ze lachen en mijn achterkant fotograferen”.

Over 200 members voted for Nancy Pelosi today, yet the GOP only booed one: me.



Don’t hate me cause you ain’t me, fellas 💁🏽‍♀️ https://t.co/kLor9A0TWa Alexandria Ocasio-Cortez(@ AOC) link

Dat de Republikeinen als enige háár uitjouwden toen ze net als meer dan 200 collega’s haar stem voor speaker Nancy Pelosi uitbracht, nam Ocasio-Cortez ook niet. “Haat mij niet omdat je niet mij bent, gasten”, tweette ze.

Ook inhoudelijk liet AOC al van zich horen. Zo stelde ze voor om 70 procent taksen te heffen op het bedrag boven 10 miljoen dollar (8,8 miljoen euro) voor wie zoveel geld per jaar verdient. Ze pleit ook voor gratis onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen. Door haar jonge leeftijd wordt ze weleens een gebrek aan dossierkennis verweten.

In augustus vorig jaar zei Trump dat hij meteen toen hij haar op tv zag doorhad dat Ocasio-Cortez succes zou boeken, maar dat hij “gruwt van haar ideeën”. Ook binnen haar eigen Democratische Partij is niet iedereen fan van AOC. De 76-jarige Joe Lieberman drukte al de hoop uit dat ze niet de toekomst van de partij zou zijn. “En ik denk ook niet dat zij de toekomst is”, voegde de oud-senator eraan toe. Amerika’s politieke twitterkoningin reageerde opnieuw gevat en afwijzend met jongerentaal: “Nieuwe partij, ruis op de lijn”.

From Jackson Heights, here’s @JoeCrowleyNY playing “Born to Run” dedicated to @Ocasio2018. pic.twitter.com/qZElM9xiy6 katie honan(@ katie_honan) link