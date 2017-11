Het f-woord is geen taboe meer op de Franstalige radio in Canada AS

16u10

Bron: The Guardian 0 Thinkstock Beeld ter illustratie. 'Fuck' is in het Frans niet zo'n vulgair taalgebruik als het ooit was, zo oordeelt de Canadian Broadcasting Standards Council. Omdat het ondertussen zo ingeburgerd is, mag het op Franstalige radiozenders gebruikt worden in Canada.

Tot voor kort werd het woord wel nog beschouwd als expliciet taalgebruik in zowel de Engels- als Franstalige uitzendingen. Het mocht enkel tijdens de avondprogramma's gebruikt worden, en moest bovendien voorzien worden van een waarschuwing.

Bij de ombudsdienst kwamen er klachten binnen, omdat er bij twee passages op de Franstalige radiozender CKOI-FM in Montreal het f-woord werd gebruikt. Zowel Madonna als Green Day-frontman Billie Joe Armstrong gebruikten het vloekwoord in twee fragmenten op de radio.

De radiozender verdedigde zich dat het f-woord ondertussen deel uitmaakt van het algemene Franse taalgebruik. De Canadian Broadcasting Standards Council volgde die redenering: "Het panel benadrukt in dit geval dat taal evolueert en de huidige samenleving weerspiegelt", klinkt het in een reactie. De CBSC oordeelt dat "het gebruik van het woord 'fuck' in het Frans niet dezelfde vulgaire conotatie heeft als in het Engels".

"Als het woord niet vaak gebruikt wordt en ook niet als belediging van een specifieke persoon, wordt het als acceptabel beschouwd in de context van de Franstalige programmatie", besluit de CBSC.