Het exitplan van Spanje: scholen blijven dicht, mondmaskers op openbaar vervoer worden sterk aanbevolen

28 april 2020

21u31

Bron: Belga/ANP 1 De Spaanse regering mikt tot eind juni op een "progressieve versoepeling" van de coronamaatregelen in vier fasen. Dat maakte premier Pedro Sanchez bekend. De scholen blijven alvast dicht tot september. Mondmaskers op het openbaar vervoer worden sterk aanbevolen, maar zijn dus niet verplicht zoals in ons land.



"In het beste geval spreken we over een termijn van zes weken waarin we op weg zijn naar het nieuwe normaal", stelde de Spaanse regeringsleider. Een vaste datum voor de vier fasen is er echter niet. Alles hangt af van de evolutie van de pandemie. "We gaan uit van een maximumduur van acht weken voor het hele land”, klinkt het.

Het opheffen van de maatregelen varieert van regio tot regio en zal afhangen van verschillende factoren. Hoe evolueert het besmettingspercentage bijvoorbeeld? Zijn er genoeg bedden beschikbaar op intensieve zorg? En worden de afstandsregels in de bewuste regio wel voldoende gerespecteerd?

Meest strikte lockdown

In Spanje is sinds midden maart de meest strikte lockdown in Europa van kracht. De bevolking mag enkel nog het huis uit om naar het werk te rijden, de hond uit te laten of om boodschappen te doen. Zondag was er wel al een eerste versoepeling: kinderen tot 14 jaar mogen nu ook weer een uur buiten.

Vanaf komende zondag mag er individueel buiten gesport worden, leden van hetzelfde gezin zullen ook mogen gaan wandelen. Gaandeweg zullen winkels, restaurants, hotels en theaters opnieuw mogen openen. Het aantal klanten of bezoekers mag aanvankelijk slechts 30 procent bedragen, later zal die capaciteit opgetrokken worden tot 50 procent. De regels rond ‘social distancing’ moeten te allen tijde gerespecteerd blijven.

Reizen binnen eigen provincie

Scholen blijven gesloten tot september. Zwakkere leerlingen kunnen wel bijles krijgen. Kinderen die jonger zijn dan zes jaar kunnen ook in de opvang terecht als beide ouders geen thuiswerk hebben.

Tot het einde van de maatregelen mogen Spanjaarden alleen binnen hun eigen provincie reizen. Het dragen van mondmaskers wordt "sterk aanbevolen", vooral op het openbaar vervoer.

"Het enige doel van dit plan is om Spanje opnieuw op de rails te zetten”, stelt Sanchez. De voorbije dagen kon het land goede cijfers voorleggen, maar intussen zijn wel al 23.822 overlijdens opgetekend.

