Het emotionele moment waarop vrouw hart van overleden geliefde hoort kloppen in de man die hij redde sam

30 april 2018

23u59

Bron: CBS News, KameraOne 2 Aletha Gomez wordt overmand door emoties wanneer ze luistert naar het kloppende hart in de borstkas van Jim Donovan. De spier klopte tot augustus in de borst van haar geliefde Perry Choy, een brandweerman die overleed na een beroerte.

Het koppel had samen een kindje, Jeremy Kaiden Gomez-Choy. De toekomst lag aan hun voeten, maar toen sloeg het noodlot toe. "Hij zei me: 'Weet je, wanneer ik overlijd, ga ik mijn organen doneren en meer levens redden'," vertelt Gomez. En dat is wat hij deed, want de 63-jarige Donovan, die leed aan hartfalen, had eigenlijk alle hoop al opgegeven nog een donorhart te ontvangen.

Tranen

Nu kan Gomez voor het eerst een van de mensen ontmoeten die organen van Choy hadden gekregen. "Eindelijk kan ik zijn hart nog eens horen", zegt ze terwijl ze de tranen verbijt. "Ik wil gewoon Perry's hart nog een keer horen." Een ogenblik daarna houdt ze een stethoscoop tegen Donovans borst en luistert ze naar het kloppende hart.

Liefde

"Het was luid, het was sterk", vertelt ze terwijl de tranen over haar wangen stromen. "Zo sterk als zijn liefde voor ons." Het was de wens van haar vriend om Donovan, een grootvader, een tweede kans te zien krijgen, vertelt ze. "Dit was zijn wil", zegt ze. "Dit is wat hij wou".