Het einde van de Volkswagen Beetle: laatste fabriek stopt met productie Redactie

10 juli 2019

11u57

Bron: AP 0

Vanaf vandaag stopt de Volkswagenfabriek met het produceren van Beetles. De fabriek in Puebla was al even de enige ter wereld die nog de oudste modellen van de Beetle produceerde, maar dat stopte al in 2003. Onlangs was die fabriek ook de laatste die nog de modernere modellen maakte, maar dat is nu ook verleden tijd. De Beetles zullen in de toekomst dus verdwijnen. Vooral in de stad Cuautepec waar de Beetles niet uit het straatbeeld te weren zijn, zullen ze dat merken. Nu de productie is gestopt, wordt het moeilijker om nog onderdelen te vinden en dat kan het einde van de Beetle-mania betekenen.