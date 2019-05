Het drugsprobleem van hongerlijdend Jemen ses

22 mei 2019

16u49

Bron: cnn, un.org 3 Op 25 maart 2015 begon Saudi-Arabië met zijn luchtaanvallen op Jemen. Vier jaar en meer dan 60.000 doden verder, is de situatie er niet beter op geworden. Vandaag lijden acht miljoen Jemenieten honger. In een land waar 60% van de landbouwoppervlakte gebruikt wordt voor de productie van Khat, een drug die door de meerderheid van de Jemenitische bevolking wordt gebruikt.

Khat is wat in Jemen het dichst bij de definitie van geluk komt. Het zijn blaadjes die tot een balletje worden gerold en in het openbaar worden gekauwd. De smaak heeft wat weg van een grasachtige bananenschil, maar in tegenstelling tot een bananenschil, heeft khat hetzelfde effect als amfetamines. Je wordt er vrolijk en energiek van, sommigen zeggen dat het vergelijkbaar is met het drinken van sterke koffie.

Naar schatting zou 90% van de mannen en 70% van de vrouwen khat gebruiken. Maar ook zo’n 20% van de kinderen, jonger dan twaalf jaar, kauwen om de miserie te vergeten. Het zijn alarmerende cijfers. De Wereldgezondheidsorganisatie bestempelt khat misschien niet als een ‘ernstig verslavende drug’, het gebruik ervan houdt wel psychologische risico’s in. Want na de euforie die de drug opwekt, volgt depressie. En in sommige gevallen angst, anorexia en slapeloosheid. En ook op sociaal vlak laten de gevolgen zich voelen. Het gebruik van khat is zo ingeburgerd dat je wordt uitgesloten als je niet kauwt. En voor familiebanden die in tijden van terreur zo belangrijk zijn, is het ook nefast. Mannen, vrouwen, kinderen, iedereen kauwt, maar wel allemaal apart.

Groot voedseltekort, wel duizenden hectaren veld voor khat

Met een bevolking die massaal aan de drugs zit, zijn er ook massaal veel velden nodig om die te kweken. In Jemen wordt volgens de Verenigde Naties zo’n 60% van de velden gebruikt voor khat. Een merkwaardig groot percentage als je weet dat het land de Verenigde Naties nodig heeft om haar bevolking te voeden. Dit jaar zou het gaan over twaalf miljoen mensen die Jemen niet gevoed krijgt.

Zelfs dealers die, naar Jemenitische normen, grof geld verdienen met khat vinden het dwaas dat een land met een gevaarlijk tekort aan voedsel, wel duizenden hectaren aan verdovingsmiddelen teelt. Al is dat ook te begrijpen. Khat brengt meer op dan pakweg tarwe.

Maar hoe is het zover kunnen komen? Eerst en vooral is het kauwen op khat een sociale traditie die ver teruggaat. Daarnaast is het ook de enige uitweg om even te ontsnappen aan de ellende die de oorlog met zich meebrengt. Als je weet dat die al vier jaar onophoudelijk woedt, is het niet verwonderlijk dat mensen een klein beetje afleiding zoeken.

Ook de minister van Buitenlandse Zaken van de Houthi rebellenregering beaamt. “Het is een oud sociaal gebruik dat in de oorlog ontaard is tot een verslaving. Ik geef dan ook toe dat het een probleem is dat aangepakt moet worden”.