Het 'doomsday'-scenario voor de brexit: haven van Dover na één dag plat, voedseltekort na één week

Bron: AD, The Guardian, The Independent 0 Het uitblijven van een handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de EU kan heftige gevolgen hebben voor de Britse samenleving. Hoge ambtenaren hebben na onderzoek drie scenario's opgesteld voor wanneer het zo ver komt, schrijft The Sunday Times. En die zijn niet bepaald rooskleurig: zelfs in het tweede slechtste scenario komt er al meteen een tekort aan medicijnen, voedsel en benzine.

De Britten en de rest van de EU onderhandelen al maanden over een toekomstige handelsrelatie voor wanneer ze uit de EU stappen. Maar akkoorden zijn er hoegenaamd nog niet. Premier Theresa May heeft in elk geval al verschillende keren publiek gezegd dat 'no deal' beter is dan een 'bad deal'.

Dat 'no deal'-scenario zou nu concreet uitgewerkt zijn in drie toekomstige versies, van mild over ernstig naar de 'armageddon', naar het bijbelse begrip dat verwijst naar het einde der tijden. De uitgelekte stukken zouden bestemd zijn voor brexit-minister Davis.

En zelfs in het ernstige scenario, dus nog niet het meest negatieve, gaat het Verenigd Koninkrijk zware tijden tegemoet, zo weet The Sunday Times. De haven van Dover zou op dag één al lam liggen omdat alle inkomende producten moeten worden gecontroleerd, zegt een bron aan de krant. In afgelegen gebieden in Cornwall en Schotland zijn de schappen in de supermarkt vervolgens binnen een paar dagen leeg. Ook ziekenhuizen zouden zonder medicijnen komen te zitten. De luchtmacht moet vervolgens uitkomst bieden bij het bevoorraden van deze delen van het koninkrijk.

"Angstproject"

Het ministerie dat verantwoordelijk is voor de EU-uitstap noemde de plannen al meteen pure verzinsels en blijft erop vertrouwen dat Londen en Brussel tot een akkoord komen. "Dit klopt van geen kanten. Er is al heel veel werk gestoken in onze 'no deal'-plannen, vooral over de havens, en deze gevolgen komen er niet."

De voorstanders van de brexit spreken op hun beurt over een nieuwe versie van 'Het Angstproject' dat als doel zou hebben de Britten te doen terugkomen op plannen voor de EU-uitstap.

Andere bronnen zeggen in de Britse pers dan weer dat de scenario's niet zo vergezocht zijn. Een belangrijke regeringsbron in The Guardian: "Het onderhandelingsteam heeft geen moeite gedaan om het beleid voor te bereiden wanneer we uit de eenheidsmarkt stappen. Maar nu beginnen bedrijven en parlementsleden stilaan de gevolgen in te zien. Er moet dringend een mentaliteitswijziging komen bij de regering."

Regering is hopeloos verdeeld

Het akkoord moet voor 29 maart 2019 op tafel liggen, want dan stappen de Britten uit de EU. Het is nog wel mogelijk de termijn te verlengen, maar dan moeten de EU-landen unaniem instemmen.

Premier Theresa May schippert al weken tussen twee opties voor de toekomstige handelsrelatie met de EU. Haar regering is hopeloos verdeeld tussen voorstanders van een douane-unie, waar ze zelf ook toe behoort, en tegenstanders zoals minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson.

Officieel moeten werkgroepen beide opties diepgaand onderzoeken, maar het lijkt er vooral op dat May zichzelf tijd heeft gekocht om de onenigheid in haar regering te boven proberen te komen. Handelsminister Liam Fox zegt dat zijn werkgroep, die een nieuw model voor een douane-unie onderzoekt, in drie weken tijd nog maar één keer bij elkaar is gekomen.

Eind deze maand ontmoet May haar Europese collega's, waar ze haar toekomstplannen zal moeten ontvouwen.