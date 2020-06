Het coronavirus is nog lang niet op zijn retour: wereldwijd hoogste aantal besmettingen afgelopen 24 uur KV TT

13 juni 2020

10u30

Bron: Belga, Reuters 1 Er zijn gisteren wereldwijd 140.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld over heel de wereld. Dat is het hoogste cijfer op een dag tijd tot nu toe, blijkt uit de statistieken van de website Worldometers.info. Ook de dagen ervoor werden al nieuwe records gebroken, met toen 137.000 en 135.000 besmettingen. Vooral in landen als Brazilie, India, Chili, Pakistan, Peru en Mexico stijgt het aantal besmettingen nu snel.



Wereldwijd zijn er nu zo’n 7,7 miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. 3,7 miljoen mensen daarvan zijn alweer genezen, maar 428.000 mensen zijn ook aan de gevolgen van het virus overleden. En terwijl het virus in Europa en delen van Azië grotendeels bedwongen is, lijkt de pandemie in andere delen van de wereld de laatste week pas echt door te breken.

Dag na dag worden er wereldwijd records qua besmettingen gebroken. Voorlopig vertalen die zich nog niet in een stijging van de dodentol, al is dat mogelijk slechts een kwestie van tijd. Gisteren werden er wereldwijd ongeveer 4.600 doden geteld. Midden april, op het hoogtepunt van de epidemie in Europa, lag dat cijfer op 8.500 (ter vergelijking, het aantal vastgesteld besmettingen wereldwijd schommelde toen ‘slechts' rond de 85.000 per dag).

Waar bevinden de nieuwe hotspots zich?

In India zijn de afgelopen 24 uur 11.458 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat is het grootste aantal besmettingen in een dag tot nu toe in het land. In totaal zijn bijna 309.000 mensen in India besmet en vielen er tot nu toe 8.884 doden, meldt het Indiase ministerie van Volksgezondheid.

India is na de VS, Brazilië en Rusland vierde op de lijst van landen met de meeste coronabesmettingen. Het lukt het land niet om, ondanks een lockdown, de groei van het aantal coronagevallen in te dammen. India slaagt er wel in het aantal genezingen op te voeren. Inmiddels is bijna de helft van het aantal besmette mensen genezen.

Ook Brazilië telde gisteren weer veel nieuwe besmettingen. Het land telt nu 828.810 bevestigde gevallen van het longvirus, met 25.982 nieuwe infecties in de afgelopen 24 uur en nog eens 909 dodelijke slachtoffers. Qua aantal doden zit het land daarmee ook boven het Verenigd Koninkrijk en is het na de Verenigde Staten het op één na hoogste ter wereld. Brazilië telt nu in totaal 41.828 overlijdens. Ook qua aantal infecties staat het land nu op de tweede plek.

In de Verenigde Staten zijn sinds de virusuitbraak bijna 115.000 Amerikanen overleden. Het Noord-Amerikaanse land telt wereldwijd de meeste coronadoden en -besmettingen, gisteren kwamen er nog eens 27.000 besmettingen bij, om te eindigen op meer dan 2,1 miljoen. Nadat New York lang de hotspot van de virusuitbraak was in de VS, lijkt het virus nu vooral in andere gebieden om zich heen te slaan. Vijf staten telden gisteren meer dan 1.000 nieuwe besmettingen: Californië, Texas, Florida, North Carolina en Arizona.

In Rusland kwamen er bijna 9.000 besmettingen bij en staat het totaal nu op ongeveer 830.000. Bijna 42.000 mensen kwamen om het leven.

Met 222 nieuwe doden en 6.754 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd tekende Chili gisteren ook zijn zwaarste dagcijfers op. “De situatie in ons land blijft verergeren”, aldus Arturo Zuniga, een verantwoordelijke van het ministerie van Volksgezondheid. Het land telt in totaal 160.846 besmettingen en 2.870 doden sinds het virus in het land opdook. De besmettingen blijven toenemen in het land met 18 miljoen inwoners, ondanks de lockdown die bijna een maand geleden is opgelegd aan de zeven miljoen inwoners van Santiago. Sinds gisteren gelden zulke inperkingsmaatregelen ook in de steden Valparaiso en Viña del Mar, en enkele andere plaatsen in het land.

Ook in Pakistan (bijna 6.400 gevallen erbij), Peru (bijna 6.000 nieuwe besmettingen) en Mexico (4.800 extra besmettingen) zit de verspreiding van het virus nog altijd in stijgende lijn.

