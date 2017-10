Het blijft stormen in Centraal-Amerika: Nate eist al twintigtal levens 03u23

Bron: Belga 0 REUTERS Door zware regenval zijn in Costa Rica veel woningen weggespoeld. Rivieren zijn buiten hun oevers getreden en wegen zijn geblokkeerd. Centraal-Amerika wordt weeral geteisterd door stormweer. De tropische storm Nate heeft gisteren al aan zeker twintig mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen in Nicaragua, waar vicepresident Rosario Murillo vijftien doden heeft bevestigd. In Costa Rica vielen al zeker zeven doden, zegt president Luis Guillermo Solis. Verwacht wordt dat Nate dit weekend als een orkaan van categorie 1 aan land zal gaan van de Amerikaanse golfkust.

Het Amerikaanse nationaal orkaancentrum verwacht dat de storm donderdagavond (plaatselijke tijd) over het oosten van Hondarus en donderdagnacht en vandaag over het noordwesten van de Caraïbische zee zal trekken, weet Fox News.



In Costa Rica worden op dit moment nog vijftien mensen vermist.



Ook de Verenigde Staten worden weer niet gespaard. De burgemeester van New Orleans heeft alvast de noodtoestand afgekondigd nu verwacht wordt dat de tropische storm zal aanzwellen tot een orkaan van categorie 1. "Er is geen reden tot paniek voor de inwoners van New Orleans, wel reden om ons voor te bereiden", zei burgemeester Mitch Landrieu.