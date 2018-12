Het begin van 'Made in China': hoe de Chinese leider Deng veertig jaar geleden het kapitalisme opnieuw uitvond Marije Vlaskamp

19 december 2018

13u15

Bron: de Volkskrant 0 Het is vandaag veertig jaar geleden dat de Chinese leider Deng Xiaoping de eerste stappen nam om China te openen voor de wereldmarkt. In Dengs geboortedorp Paifang is er echter niet veel tijd om stil te staan bij het begin van ‘Made in China’ – er moet keihard gewerkt worden.

Nie Wenzhen (54) kocht met haar eerste winst een gevoerde leren jas. Na decennia kleumen in katoenen jacks zwom ze plotseling in het geld. “We harkten kapitalen binnen met onze groothandel in huishoudelijke artikelen.”

Als eerste inwoner van het Sichuanese gehucht Paifang ging Nie begin jaren negentig in zaken, een “sprong in de zee” van het privéondernemerschap, zoals dat in de prille markteconomie heette. Ze leende omgerekend 2.000 euro, voor die tijd een onvoorstelbaar hoog bedrag, om aan de oostkust aanstekers, plastic bekers, schoenveters en andere huishoudelijke artikelen in te slaan. “Je kon uit werken gaan, in een fabriek. Dan verdienen anderen aan jou. Wij gingen voor onszelf werken en verdienden aan onszelf.”

