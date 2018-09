Hét alternatief voor het vliegtuig, trein en auto? De hyperloop, 'buizenpost voor mensen' Eefje Oomen

13 september 2018

14u50

Bron: AD 0

De eerste Europese lijn zou er misschien sneller dan verwacht kunnen zijn. Maar is zoeven door zo'n vacuumdichte buis niet eng? En wat gebeurt als er toch lucht in komt?

Een van die initiatiefnemers van de menselijke buizenpost, de 26-jarige Mars Geuze (mede-oprichter van conceptbureau Hardt), ziet het al helemaal voor zich. Zo'n 48 miljoen forenzen, dagjesmensen, zakenlui en andere passagiers die jaarlijks met de hyperloop over het traject Amsterdam-Frankfurt roetjsen. Die met of zonder rolkoffertje op een van de ultramoderne perrons in een van die aerodynamische ronde karretjes stappen en daar in comfortabele design-fauteuils nog wat telefoontjes plegen vóór ze - veel eerder dan met trein of vliegtuig - hun bestemming bereiken. En: zich absoluut niet opgepot voelen in zo'n 58-personen-coupé. De hyperloop heeft een net-echte lichtblauwe lucht als plafond. En, o, ja, in- of uitchecken hoeven ze niet. Afrekenen gaat automatisch. Maar hoe reëel is het allemaal? Zeven kritische vragen aan Geuze over de vacuümdichte buis waar elektrisch en magnetisch voortgedreven voertuigen zonder luchtweerstand doorheen glijden.

