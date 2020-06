Exclusief voor abonnees

Het allerlaatste Amerikaans-Russische verdrag over kernwapens dreigt te verlopen

Arnout Brouwers

24 juni 2020

10u30

Bron: De Volkskrant

De VS en Rusland praatten in Wenen eindelijk weer over kernwapens: het New Start-verdrag moet worden verlengd. De Amerikaanse president Trump heeft al wat andere verdragen geschrapt, en alleen New Start is nog over. Dat loopt af in 2021. De VS willen nu een heel nieuw verdrag, met China erbij. Maar dat land kwam niet opdagen.