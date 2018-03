Het aftellen is begonnen: over precies een jaar verlaten de Britten de Europese Unie Britse ambitie om wereldhandelsnatie te worden kent hindernissen Patrick van IJzendoorn

29 maart 2018

15u16

Bron: de Volkskrant 1 Het zijn lastige tijden voor Brexiteers die dromen van nieuwe handelscontacten. Een heldere visie lijkt in Londen vooralsnog te ontbreken. En goede raad blijkt peperduur.

Zijn de Britten er klaar voor om in de handelsarena op eigen benen te staan?

Bij het akkoord met de EU over de overgangsperiode tot 1 januari 2020 boekte het Verenigd Koninkrijk volgens de brexiteers een belangrijke overwinning: het land kan over een jaar gesprekken beginnen met potentiële handelspartners. Maar vanuit Brussels perspectief lijkt het te gaan om liefdadigheid. "Het is een korte tijd", sprak Michael Barnier, bijna sardonisch. "En je moet je bedenken dat op de dag dat het Verenigd Koninkrijk vertrekt, in de ochtend van 30 maart 2019, het afscheid neemt van 750 verschillende internationale akkoorden."

