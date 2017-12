Het aantal moorden in New York blijft maar dalen, dankzij de wijkpolitie Redactie

21u24

Bron: CNN 9 AFP New York is op weg om het laagste aantal moorden in tientallen jaren te registreren. Dit jaar, tot 17 december, vonden 278 moorden plaats. Dat is aanzienlijk minder dan in de jaren negentig. Toen schoot het cijfer jaarlijks boven de 2.000.

Ten opzichte van vorig jaar is er een daling van 14,5 procent van het aantal moorden. De afname beperkt zich niet tot het aantal moorden alleen. In New York wordt ook steeds minder ingebroken, worden minder auto's gestolen en mensen minder overvallen. Het wapengebruik van de politie nam eveneens af. Dit jaar, tot 17 december, vonden 23 incidenten plaats waarbij een agent zijn wapen gebruikte, vorig jaar waren dat er nog 37.

'We hebben hier het laagste aantal misdaden sinds de jaren vijftig' James O'Neill, politiecommissaris

In de jaren negentig vonden er jaarlijks meer dan 2.000 moorden plaats in de Amerikaanse stad. "We hebben hier het laagste aantal misdaden sinds de jaren vijftig", aldus politiecommissaris James O'Neill tijdens een recente persconferentie. Hij voorspelt een verdere afname van de criminaliteit. "Dankzij geïnformeerde, geëngageerde en versterkte gemeenschappen blijven we de cijfers omlaag duwen."

Focus op de buurt

O'Neill en burgemeester Bill de Blasio danken de afname aan de versterking van de wijkpolitie, een strategie die de politie sinds 2015 is gaan toepassen. "We geven onze politie de kans om relaties aan te gaan en deze verder uit te bouwen", aldus O'Neill. "Niemand weet beter wat er in een appartementsblok aan de hand is dan de mensen die daar wonen en werken."

REUTERS James O'Neill

Ieder district heeft twee 'wijkcoördinatie-officieren' die het district besturen, plus 12 'sector-officieren', zei O'Neill. Iedereen krijgt de taak om regelmatig in hetzelfde gebied te werken, in plaats van door te schuiven. Zo leren agenten de mensen en problemen in hun eigen gemeenschap beter kennen. "We geven ze het vermogen om beslissingen te nemen terug", stelt O'Neill.

Van de 77 wijken in de stad zijn er sinds 2015 50 actief onder dit model en de geregistreerde misdaden zijn daar sneller gedaald, zei O'Neill, eraan toevoegend dat hij hoopt de strategie volgend jaar in heel de stad te implementeren.

Bendegeweld

O'Neill noemde de focus op het terugdringen van bendegeweld als een tweede reden voor het verbeteren van de criminaliteitsstatistieken. Inspecteurs en detectives werken nauw samen met lokale agenten in onderzoek naar georganiseerde misdaad. "We richten ons op bendes die het grootste deel van het geweld in New York plegen," aldus O'Neill. "Ik denk dat dit, in combinatie met de wijkpolitie, de reden is waarom de misdaadcijfers dalen."