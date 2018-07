Het aangrijpende moment waarop moeder hart van gepeste dochter twee jaar na haar dood hoort kloppen sam

23 juli 2018

12u29

Bron: CBS Sacramento, KameraOne 0 De wereld van Lauren Santoro stortte twee jaar geleden in toen haar veertienjarige dochter Isabel overleed. Ze putte kracht uit de wetenschap dat de organen van het meisje andere mensen kon helpen, en ontmoette afgelopen vrijdag een van hen: de vrouw die Isabels hart kreeg.

Het was een erg emotioneel moment voor Lauren, die woont in het Amerikaanse Lincoln (Californië). Voor het eerst in twee jaar kon ze haar dochters hart horen kloppen in het lichaam van Vicky, een vrouw uit de staat Oregon die al heel haar leven kampte met hartproblemen.



Net voor Isabels hart bij haar werd ingeplant, had ze te horen gekregen dat haar eigen hart er zo slecht aan toe was dat ze nog maar een week te leven had. Maar ze kreeg een tweede kans. "Al waar ik aan kon denken en waardoor ik huilde, was dat iemand zijn leven verloor en dat ik daardoor kon leven", vertelt ze aan Amerikaanse media.

Pesten

Wat het verhaal nog aangrijpender maakt, is dat Isabel uit het leven stapte omdat ze zo hard gepest werd op school, iets waarvan haar moeder geen benul had. "We waren altijd zo trots op Isabel tijdens de 14 jaren dat ze bij ons op Aarde was, en nu nog meer", vertelt Lauren in tranen. "Toen we afscheid namen van Isabel, wisten we dat andere gezinnen die baden voor een mirakel dat Isabel snel zou vervullen", zegt ze. Het jonge meisje kon zo negen mensen helpen met haar hart, nieren, lever en huid.



"Ik ben zo dankbaar voor het hart van dat kleine meisje", vertelt Vicky. "Mijn levensdoel is haar zo gelukkig en trots op mij te maken als mogelijk." Ze wil zich nu ter nagedachtenis van Isabel inzetten tegen pesten op school.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

