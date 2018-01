Het aangrijpende geheim van de tatoeëerder van Auschwitz: "De enige Jood die ooit in gaskamer is gegaan en er weer levend is uitgekomen" Karen Van Eyken

31 januari 2018

16u12 120 Meer dan 50 jaar lang zweeg Lale Sokolov. Hij leefde met een geheim dat voortkwam uit de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en ontstond op een plek die getuigde van de ergste onmenselijkheid in de geschiedenis. Zijn opmerkelijke levensverhaal zou hij pas als kranige tachtiger prijsgeven. Lale Sokolov was de tatoeëerder van Auschwitz. Hij was degene die van duizenden gevangenen een nummer moest maken. Dit is zijn relaas van de gruwel. Maar ook het verhaal over zijn uitzonderlijke liefde voor Gita, de vrouw van wie hij de arm moest tatoeëren.

Zo veel jaar later en duizenden kilometers verwijderd van het concentratiekamp besloot de joodse man die in 1916 in Slovakije werd geboren als Ludwig "Lale" Eisenberg om zijn verhaal te delen met auteur Heather Morris. Zij tekende in de Australische stad Melbourne het levenspad van de overlever op in het boek dat net is verschenen: 'De tatoeëerder van Auschwitz'.

"Deze man, de tatoeëerder van het meest beruchte concentratiekamp, bewaarde zijn geheim zo lang omdat hij er onterecht van overtuigd was dat hij iets te verbergen had", zegt Heather Morris, die uitgebreid met Lale kon spreken - voor hij op zijn negentigste stierf in 2006.

"Ik moest zijn vertrouwen winnen en het kostte me drie jaar tijd om de puzzel van zijn leven te leggen", aldus Morris. Lale vreesde dat hij als nazi-collaborateur zou worden weggezet. Hij bewaarde al die tijd het geheim om zijn familie te beschermen. Pas nadat zijn vrouw Gita stierf, sprak hij over de ontberingen van een overlever maar ook over de wondermooie liefde die ontstond op een plaats waar je ze het minst verwachtte.

