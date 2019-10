Hervormingen in Libanon na vier dagen van massaprotesten LH

20 oktober 2019

22u10

Bron: Belga, AFP 0 De belangrijkste partijen in Libanon hebben een reeks door premier Saad Hariri voorgestelde hervormingen aanvaard, onder druk van de al dagenlange protesten op straat. Vandaag kwamen er opnieuw honderdduizenden mensen op straat tegen de politieke klasse.

Libanon zit in een economische crisis. Donderdag kwamen er nieuwe betogingen op gang, na de aankondiging dat er belastingen zouden komen op gesprekken die worden gevoerd via internetdiensten als WhatsApp.



Premier Hariri gaf tijdens een toespraak vrijdag zijn partners in de regering 72 uur de tijd om een reeks hervormingen te aanvaarden die het land uit de economische crisis moeten halen. De partijen hadden zich daar tot dan tegen verzet, maar ze zouden zondag toch toegegeven hebben.

Privatiseringen

Het salaris van hooggeplaatste regeringsfunctionarissen, ex-presidenten en oud-ministers en voormalige topambtenaren wordt met 50 procent ingekropen. Verder wil Hariri dat de centrale bank en particuliere banken 3 miljard euro bijdragen om de staatsbegroting voor 2020 sluitend te krijgen. De regering wil verder de telecombedrijven in staatseigendom privatiseren en het krakkemikkige elektriciteitsnet moderniseren.

Het is nog de vraag of de bevolking daar genoegen mee zal nemen. De toespraak van Hariri werd door velen immers beschouwd als een ultieme poging om het hachje te redden van de heersende politieke klasse, die volgens de betogers corrupt is en niet in staat het land te hervormen. Vandaag kwamen honderdduizenden mensen op straat om te eisen dat die politieke klasse zou opkrassen.



Libanon staat onder druk van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds om in ruil voor financiële steun bezuinigingen door te voeren. Met 150 procent van het bruto binnenlands product is de schuldgraad van het land een van de hoogste ter wereld.