Hert spietst jager in Compiègne mvdb

14u54

Bron: Courrier Picard 8 EPA (Archieffoto) Een 62-jarige man is maandagochtend om het leven gekomen tijdens een jachtpartij in een bos nabij de Noord-Franse stad Compiègne. Een hert beukte met zijn gewei hevig in tegen de zestiger en spietste hem. De man overleed iets na 10.45 uur door een interne bloeding, nog voor de hulpdiensten arriveerden.

Het slachtoffer genaamd Regis Lavisseur, was aan het werk als drijver en moest wild 'opjagen'. Het geschrokken hert ging niet op de vlucht, maar viel de drijver aan. Lavisseur was volgens de politie ongewapend. Volgens de voorzitter van de plaatstelijke jachtvereniging ging hij binnenkort in het huwelijk treden.

De commotie over een vorig jachtincident in de streek is nog maar net gaan liggen. Op 21 oktober werden beelden gemaakt in het dorp Lacroix-Saint-Ouen nabij Compiègne waarop te zien is hoe een door jachthonden opgejaagd hert in de voortuin van een woonhuis belandde. De eigenaar was niet thuis. Jagers verzamelden zich aan de voortuin. Kinderen reageerden verschrikt toen duidelijk werd dat het dier zou worden afgemaakt. De politie kwam ter plaatse, maar toch werd het hert gedood. Het kadaver werd later aan de honden gegeven.

Tijdens het vorige jachtseizoen van september 2016 tot februari 2017, stierven, verspreid over heel Frankrijk, achttien mensen. Sinds 2001 stierven in totaal zelfs 351 mensen bij jachtongevallen, het merendeel jagers zelf. De jacht is een populair tijdsverdrijf in Frankrijk. Zo’n 1,25 miljoen Fransen geven aan te jagen.