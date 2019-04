Hert loopt twee weken rond met paal in gewei: dier afgeschoten Redactie

04 april 2019

21u30

In de bossen bij het dorpje Oranjewoud in de Nederlandse provincie Friesland is een damhert afgeschoten nadat het twee weken lang met de paal van een hek in zijn gewei heeft rondgelopen. Volgens de Faunabeheereenheid van Friesland was afschieten de enige optie.

Fietsers en wandelaars zagen het dier al enkele weken rondlopen met een deel van een afrastering in zijn gewei. Volgens de krant Leeuwarder Courant oogde het hert weliswaar onfortuinlijk, maar op dat moment nog wel gezond. Mocht het gelukt zijn om het hert te verdoven, was het nog mogelijk geweest hem te verlossen uit zijn benarde situatie, volgens de Faunabeheereenheid Friesland was het dier echter zo schuw, dat ze geen kans zagen om het te verdoven. Daarnaast bestond het vermoeden dat het hert inmiddels te zwaar gewond was. Afschieten bleek daardoor de enige optie.