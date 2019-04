Hert doodt zijn Australische eigenaar tijdens voedersessie, vrouw raakt levensgevaarlijk gewond ADN

17 april 2019

10u53

Bron: Belga 1 In Australië heeft een hert vandaag zijn eigenaar gedood en diens echtgenote levensgevaarlijk verwond, zo heeft de politie meegedeeld. De 47-jarige man ging zijn dier voederen op zijn landgoed in de outback in de staat Victoria, en werd aangevallen.

"De man stierf ter plaatse", aldus de politie in een verklaring. "De vrouw is per vliegtuig geëvacueerd naar een ziekenhuis in Melbourne, waar ze met levensbedreigende verwondingen ligt en nog altijd in kritieke toestand verkeert.”

“Niet abnormaal”

Volgens televisiezender ABC redde de zoon van het echtpaar zijn moeder door het hert te slaan met een stuk hout. Het dier, dat de familie al zes jaar had, werd afgemaakt door de politie.



"Het is ongebruikelijk, maar niet abnormaal, dat gevangen herten mensen aanvallen, vooral tijdens de paartijd in de herfst", reageert de Australian Deer Association op zijn website. "Herten zijn instinctief vluchtdieren en hun gedrag in gevangenschap, waar ze geen duidelijke vluchtroutes hebben en minder schrik van mensen hebben, is aanzienlijk anders dan in het wild", klinkt het.

