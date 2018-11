Herstemming in Mississippi moet de Republikeinse meerderheid in Amerikaanse Senaat bepalen SVM

27 november 2018

20u37

Bron: Belga 0 Een herstemming in de zuidelijke Amerikaanse staat Mississippi moet duidelijkheid brengen over een zetel in de Amerikaanse Senaat. Het is de enige race van van de tussentijdse verkiezingen van 2018 waarvan de uitslag nog niet bekend is.

Naar verwachting zal de zetelende Republikeinse senator Cindy Hyde-Smith het in de rode staat halen van haar Democratische tegenstander Mike Espy. Volgens een poll van RRH Elections staat Hyde-Smith op kop met 10 procentpunt voorsprong. In eerdere exitpolls kwam zelfs 14 procentpunt naar voren.

Als Hyde-Smith haar zetel behoudt, heeft de partij van president Donald Trump een 53-47 meerderheid in de Senaat. Dat zou een nettowinst van twee zetels betekenen voor de Grand Old Party na de tussentijdse verkiezingen van 6 november.

Het zou ook betekenen dat Hyde-Smith, die een grote Trump-aanhanger is, niet wordt bestraft voor een opmerking die ze twee weken geleden heeft gemaakt met een racistische ondertoon. Ze zei over een aanhanger dat als hij haar uitnodigde voor een openbare ophanging ze "op de eerste rij zou zitten".

De uitspraak ligt gevoelig aangezien tussen het einde van de negentiende eeuw en midden jaren 60 honderden lynchpartijen hebben plaatsgevonden in de staat. Later benadrukte de blanke senator dat ze "geen slechte bedoelingen" had, maar ook in haar verontschuldigingen schoot ze tekort. Een aantal bedrijven trok de schenkingen voor haar campagne in, meldt de Washington Post. De Afro-Amerikaanse Espy hoopt op een grote opkomst onder de Afro-Amerikanen, waardoor zijn kansen wat hoger zouden liggen.

Gisteren voerde Trump nog campagne voor Hyde-Smith. Hij benadrukte dat haar overwinning een "belangrijk" verschil zou betekenen voor de Republikeinen in de Senaat.