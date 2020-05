Herstel Amerikaanse economie duurt langer: werkloosheid blijft voorlopig boven de 10 procent JTO

24 mei 2020

17u10

Bron: Belga 0 De Amerikaanse economie wordt ongekend hard geraakt door de coronacrisis en het herstel gaat waarschijnlijk langer duren dan gedacht. Dat zeggen economen van de bank J.P. Morgan. Ze denken dat de werkloosheid in de grootste economie van de wereld in het eerste kwartaal volgend jaar nog boven de 10 procent zal liggen.

Door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan, zijn afgelopen tijd veel bedrijven gesloten en werd personeel massaal op straat gezet. In april steeg de werkloosheid in de Verenigde Staten tot ongeveer 15 procent. De uitkeringsaanvragen in de afgelopen twee maanden komen ongeveer overeen met alle aanvragen tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig.

Ongeziene krimp op jaarbasis

De grootste klap als het gaat om de cijfers over economische krimp, moet waarschijnlijk nog komen. Volgens de kenners bij J.P. Morgan laat het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal dit jaar naar verwachting een krimp zien van 40 procent op jaarbasis. Zo'n sterke daling is nog nooit voorgekomen. Voor de tweede helft van dit jaar voorzien de economen een geleidelijk herstel. Maar de groei tot 2021 zal zwakker zijn dan eerder was voorspeld.

Wat meespeelt is dat veel mensen die recent hun baan verloren, nu nog niet als werklozen staan geregistreerd, omdat ze nog niet op zoek zijn naar nieuw werk. Maar als de economie straks langzaamaan weer op de rails komt, zullen deze mensen wel opnieuw werk gaan zoeken. Dan zijn het formeel werkzoekenden en worden ze in de statistieken opeens wel als werklozen beschouwd.

“Het sluiten van bedrijven in de Verenigde Staten door de coronapandemie kan de Amerikaanse economie dit kwartaal “makkelijk” doen instorten met 20 tot 30 procent”, zei president Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank een week geleden.