Hersentumor van Roxli (11) op miraculeuze wijze verdwenen DVDA

19 december 2018

14u07

Bron: KameraOne 0

De elfjarige Roxli werd in juni in New York (VS) opgenomen met een zeldzame hersentumor. Volgens de dokters was er geen behandeling mogelijk en had Roxli amper kans om te overleven. Het meisje kreeg wekenlang bestralingen, terwijl haar ouders bidden dat ze zou genezen. Iets meer dan twee maanden na de diagnose was de tumor plots verdwenen. De artsen hebben geen idee hoe ze de miraculeuze genezing kunnen verklaren.