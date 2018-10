Heropvoedingskampen voor moslims in China illustreren het “nieuwe en meer dwingende etnische beleid dat een nieuw tijdperk van de Chinese macht inleidt” AW

14 oktober 2018

13u14

Bron: NYT 3 Rukiya Maimaiti, een lokale propaganda-functionaris waarschuwde haar collega’s enkele jaren geleden voor de dreiging van de Oeigoeren, een moslimminderheid in het westen van China. Het doel van de Chinese regering? De provincie Xinjiang van “extremistische ideeën” zuiveren en dat voor het welbevinden van “eigen volk”. De Chinese overheid introduceerde heropvoedingskampen voor moslims die ze als 'opleidingscentra' omschreven.

“Het is jullie taak om jullie familie te beschermen”, aldus de communistische Maimaiti. Dat schreef ze in een online bericht waarin ze heropvoedingskampen voor moslims aanprijst: “Een bijzonder soort onderwijs voor een bijzondere tijd.” Stilaan wordt duidelijk waarom en hoe de zogenaamde opleidingscentra in China werden opgericht.



Obscure overheidssites

Berichten zoals dat van Rukiya Maimaiti circuleren nog steeds op -vaak ietwat obscure- overheidssites. De campagne praat het opsluiten van moslims in “heropvoedingskampen” goed en geeft ze een legale basis door te beweren dat ze een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt vormen. In werkelijkheid worden moslims er hardhandig ondervraagd, moeten ze communistische liederen zingen en ondergaan ze een soort van militaire opleiding.

Betrokkenheid van Xi Jinping

De zogenaamde heropvoedingskampen roepen wereldwijd heel wat vragen en weerstand op. Maar de Chinese regering in Peking ontkent het bestaan van de kampen nog steeds en omschrijft ze als opleidingscentra die onder andere jobtrainingen aanbieden. Van verplicht gevangenschap zou geen sprake zijn. Ook Chinees president Xi Jinping zou geen weet hebben van de kampen, laat staan betrokken zijn bij het gevangennemen van moslimminderheden.



Toch is er voldoende bewijs waaruit stilaan blijkt hoezeer de indoctrinatiecampagne escaleerde. Toespraken, rapporten en andere online documenten lichten een tipje van de sluier en maken duidelijk dat de Chinese regering hunkert naar het verdwijnen van de Oeigoeren. En Chinees president Xi heeft de heropvoedingskampen van de moslims misschien niet openlijk gesteund, in 2014 beval hij zijn regering om de aparte identiteit van de Oeigoeren te verzwakken.

Nieuw beleid

“Wat er in Xinjiang gebeurt, tekent het meer dwingende etnische beleid dat een nieuw tijdperk van de Chinese macht introduceert”, aldus James Leibold, China-expert aan de La Trobe Universiteit (LTU) in Australië. Hij volgde de Chinese indoctrinatiecampagne op en legt uit waar de vrees voor moslimextremisme vandaan komt: “In 2014 worstelden de veiligheidstroepen met een reeks van gewelddadige anti-overheidsaanvallen. De schuld werd steevast doorgeschoven naar de moslimminderheid.”

Vrees voor extremisme

President Xi maakte zijn eerste en enige bezoek als nationale leider aan Xinjiang in april 2014. Enkele uren nadat hij zijn vierdaagse bezoek beëindigde, gebruikten aanvallers bommen en messen om drie mensen te doden en verwondden ze bijna tachtig anderen. De aanval werd gezien als een afwijzing de Chinese president die net de stad had verlaten. Hij zwoer met een "ijzeren vuist" te regeren en reageren tegen de Oeigoeren die zich verzetten tegen de Chinese overheersing.



Een jaar na het bezoek van president Xi begonnen de eerste documenten te circuleren die “de hervorming van de moslimminderheid door middel van onderwijs” aanmoedigen. Kort daarop werden de eerste kampen gebouwd.

