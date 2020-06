Heropflakkering in China: Peking sluit opnieuw scholen en universiteiten TTR

16 juni 2020

18u00

Bron: belga 74 Peking sluit al zijn scholen en universiteiten opnieuw na een heropflakkering van Covid-19 in de Chinese hoofdstad, zo maakte het stadsbestuur deze avond bekend.



De stad begon tienduizenden inwoners te testen, nadat 106 nieuw besmette mensen werden ontdekt op vijf dagen tijd, nadat het nieuwe coronavirus eerst vrijwel in heel China leek te zijn uitgeroeid.

De epidemische situatie in Peking is “buitengewoon ernstig”. Dat heeft een woordvoerder van de burgemeester van de stad gezegd. Peking is verwikkeld “in een race tegen de klok”, zo zei de woordvoerder Xu Hejian. De hoofdstad moet “te allen tijde de epidemie een stap voor zijn en de meest strenge en vastberaden maatregelen nemen”, klonk het.

Angst voor nieuwe golf

De uitbraak in Peking voedt de angst voor een nieuwe golf van besmettingen in het land. De binnenlandse uitbraak in China was grotendeels onder controle dankzij een strenge lockdown die begin dit jaar werd ingesteld door de regering. Tot de recente uitbraak ging in het gros van de nieuwe gevallen om Chinezen die na een verblijf in het buitenland positief testten op het virus.

De 21 miljoen inwoners tellende metropool heeft de dagelijkse screeningscapaciteit inmiddels uitgebreid naar meer dan 90.000 mensen. Tienduizenden mensen in Peking zijn volgens de regering inmiddels getest op het virus. Onder hen zijn ruim 8.000 mensen die op de markt werken waar de nieuwe uitbraak zou zijn ontstaan. Zij zijn in quarantaine geplaatst.

Peking heeft 22 wijken aangewezen met een “gemiddeld risico”. Dat betekent dat daar strenge maatregelen worden genomen om het virus buiten de deur te houden. Mensen met een hoog risico op besmetting, zoals familieleden van besmette mensen, mogen de stad niet meer uit. Peking heeft ook enkele openbaar vervoerlijnen stilgelegd. Ook alle sporthallen en uitgaansgelegenheden in de stad zijn sinds gisteren gesloten.

Een aantal andere Chinese steden heeft aangegeven mensen die vanuit de hoofdstad komen in quarantaine te gaan plaatsen.

