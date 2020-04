Heropbouw Notre-Dame wordt vanaf maandag voortgezet SVM

23 april 2020

16u19

Bron: Belga 1 De herstelwerkzaamheden aan de Notre-Dame in Parijs worden maandag hernomen. De werf werd vorige maand afgesloten door de coronacrisis. Ruim een jaar geleden woedde er een hevige brand in de kathedraal.

De herstelwerkzaamheden zullen geleidelijk hervat worden. Daarbij zullen de regels rond social distancing gerespecteerd worden, aldus Jean-Louis Georgelin. Hij is de man die verantwoordelijk is voor de restauratie van het gebouw.

Vanaf maandag worden er drie fasen gepland. In de maand mei zal er telkens meer personeel ingezet worden. Het is volgens de Franse president Emmanuel Macron de bedoeling de kathedraal in vijf jaar tijd opnieuw op te bouwen.

De herstelwerkzaamheden moesten eerder ook al onderbroken worden. Er waren toen extra maatregelen nodig om de arbeiders beter te beschermen tegen het lood in de puinhopen.

