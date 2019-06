Heroïnenetwerk vanuit België en Nederland ontmanteld in Frankrijk LH

27 juni 2019

12u24

Bron: Belga 0 In het noorden van Frankrijk is deze week een heroïnetrafiek tussen Bar-le-Duc (Frankrijk), België en Nederland ontmanteld waarbij acht verdachten zijn opgepakt, onder wie twee broers die aan het hoofd van het netwerk zouden hebben gestaan. Dit is vandaag uit eensluidende bronnen vernomen.

"Om de risico's te beperken, maakten ze talrijke ritten, met telkens verscheidene bestuurders, verschillende voertuigen en kleine hoeveelheden drugs, ongeveer 200 gram", vertelde Guillaune Crivelli, adjunct-directeur van de regionale gerechtelijke politie.



De betrokken politiediensten telden tussen maart 2018 en juni 2019 in hun onderzoek 58 ritten naar België en Nederland. Aangezien een gram heroïne gemiddeld voor 40 euro verkocht wordt in de prefectuur Meuse, zou de omzet 480.000 euro bedragen, preciseerde de politiecommissaris.



Alle verdachten, die tussen 30 en 40 jaar oud zijn en bij het gerecht bekendstaan als dealende drugsverslaafden, moeten deze namiddag in Bar-le-Duc voor de correctionele rechtbank verschijnen, maar het proces zal wellicht later plaatsvinden, zei procureur Olivier Glady.