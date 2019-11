HERLEES. Hangt Trumps toekomst aan zijden draadje? Eerste openbare hoorzittingen in zijn afzettingsonderzoek KV

13 november 2019

16u39 24 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden startte vandaag met de eerste openbare hoorzittingen in het kader van het afzettingsonderzoek naar de Amerikaanse president Trump. De Democraten hebben drie Amerikaanse diplomaten uitgenodigd die tijdens eerdere hoorzittingen achter gesloten deuren hun bezorgdheid hebben uitgedrukt over Trumps omgang met Oekraïne. Vandaag kwamen de eerste twee getuigen, George Kent en William ‘Bill’ Taylor, aan het woord.

De getuigen kregen vragen van zowel de Democraten als de Republikeinen in het Huis. Centraal staat de vraag of Trump verkeerd handelde toen hij Oekraïne vroeg om een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Biden is de voormalige Amerikaanse vicepresident en een rivaal voor Trump in de verkiezingen van 2020.

Getuigenis Sondland op losse schroeven

De belangrijkste onthulling van vandaag kwam van Bill Taylor, een diplomaat en voormalige officier in het Amerikaanse leger. Hij was in het verleden de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne en is nu waarnemend ambassadeur in Kiev.



Taylor deelde mee dat Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur voor de EU, op 26 juli - na een ontmoeting met een Oekraïense diplomaat - aan een van Taylors medewerkers had gezegd dat Trump meer bekommerd was om een onderzoek naar de Bidens dan om het Amerikaanse beleid aangaande Oekraïne.

De medewerker in kwestie, David Holmes, wordt vrijdag gehoord achter gesloten deuren.

Sondland had ook aan Taylor verteld dat Trump steun aan Oekraïne weerhield tot Zelenski zou instemmen met zijn eis om een onderzoek naar de Bidens in te stellen. Dat gaat in tegen Trumps bewering dat er helemaal geen “quid pro quo” was voor de Amerikaanse hulp aan Oekraïne.

Sondland had bovendien zelf tijdens een hoorzitting achter gesloten deuren gezegd dat hij niets afwist van een onderzoek naar de Bidens en een eventuele link met Zelenski toen hij de diplomaat op 26 juli ontmoette. Hij zal volgende week ongetwijfeld zwaar op de rooster gelegd worden tijdens zijn nieuwe hoorzitting.

Aankondiging CNN

Uit vrees dat ze de Amerikaanse militaire steun zouden verliezen, was Oekraïne bereid om een onderzoek naar de Bidens in te stellen, vertelde Taylor ook. Ze stonden op het punt om het onderzoek openbaar aan te kondigen tijdens een interview met CNN. Zelenski plande de aankondiging “hoewel hij wist dat het geen goed idee was om zich te mengen in de Amerikaanse verkiezingen”, aldus Taylor. Dat plan werd uiteindelijk afgevoerd nadat de Amerikaanse hulp erdoor kwam.

Rol Giuliani

Ook de rol van Rudy Giuliani, Trumps persoonlijke advocaat in de Oekraïne-affaire kwam vandaag meermaals ter sprake. Zowel Taylor als Roger Kent, die het beleid aangaande Oekraïne overziet bij het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken, suggereerden dat Giuliani niet handelde in het belang van de VS of Oekraïne wilde helpen bij de aanpak van corruptie, maar dat hij enkel Trumps belangen voor ogen had. “Ik ben ervan overtuigd dat hij op zoek was naar schandalen die bij de volgende verkiezingen kunnen gebruikt worden tegen een politieke rivaal”, stelde Kent. Taylor stemde in.

Beide diplomaten haalden ook de in hun ogen onheuse behandeling aan van voormalig ambassadeur voor Oekraïne Marie Yovanovitch door de Trump-administratie. Yovanovitch werd in mei abrupt teruggeroepen, omdat ze te kritisch was voor Trump. Zij zal vrijdag getuigen tijdens een openbare hoorzitting.

Machtsmisbruik?

“De vragen die met dit afzettingsonderzoek worden voorgelegd zijn of president Trump geprobeerd heeft om misbruik te maken van de kwetsbaarheid van die bondgenoot (Oekraïne, red.) en of hij Oekraïne heeft uitgenodigd tot inmenging in onze verkiezingen”, zei Adam Schiff, De Democratische voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden bij de opening van de zitting.

Ons antwoord op deze vragen zal niet alleen gevolgen hebben voor de toekomst van dit presidentschap, maar ook de toekomst van het het presidentschap an sich Adam Schiff, Democraat

De openbare hoorzittingen moeten uitwijzen of “dergelijk machtsmisbruik verenigbaar is met het presidentschap”, aldus Schiff. “Zo eenvoudig en zo vreselijk is de zaak”, ging hij verder. “Ons antwoord op deze vragen zal niet alleen gevolgen hebben voor de toekomst van dit presidentschap, maar ook de toekomst van het het presidentschap an sich. Is dit wat Amerikanen nu moeten verwachten van hun president? Als dit geen afzetbaar gedrag is, wat dan wel?”

“Als de president Joe Biden en zijn zoon wil aanvallen, dan is hij vrij om dat te doen tijdens de verkiezingscampagne”, stelde de Democraat Peter Welch vandaag. “Maar wat hij niet mag doen is, is ons buitenlands beleid veranderen, tenzij hij zijn zin krijgt om hem te helpen in zijn campagne.”

“Smeercampagne”

Devin Nunes, de Republikeinse voorzitter van de commissie noemt de hoorzittingen echter een “goed uitgekiende smeercampagne van de media” en een “vreselijk eenzijdig proces”. “Het is niet meer dan een afzettingsproces op zoek naar een misdrijf”, voegde hij eraan toe.

Tijdens de hoorzitting vestigden de Republikeinen vandaag ook meermaals de aandacht op het feit dat zowel Taylor als Kent veel informatie niet uit eerste hand kregen. Veel getuigen die door de Democraten werden gedagvaard en wel info uit eerste hand zouden hebben, zoals stafchef Mick Mulvaney en voormalig adviseur binnenlandse veiligheid John Bolton, kregen van het Witte Huis echter geen toestemming om te getuigen.

Consequenties?

De hoorzittingen die deze week plaatsvinden kunnen uiteindelijk leiden tot de instelling van de effectieve afzettingsprocedure tegen Trump. Dat zal leiden tot een proces in de senaat over de vraag of Trump schuldig is aan de zaken waarvan hij beschuldigd wordt en of hij moet afgezet worden. De Republikeinen hebben echter de meerderheid in de Senaat, dus zelfs als de impeachment wordt goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden - dat onder controle van de Democraten staat -, is de kans klein dat de Senaat uiteindelijk zal instemmen.

