Herinneringscentrum beklad van Frans dorp dat door SS uitgemoord werd NLA

22 augustus 2020

17u12

Bron: Belga 0 Het herinneringscentrum van het Franse dorp Oradour-sur-Glane, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de beruchtste massaslachtingen door de Duitse SS plaatsvond, is beklad. Er staan teksten die kunnen worden opgevat als een ontkenning van de misdaden die de nazitroepen er pleegden. De Franse president Emmanuel Macron heeft al beloofd dat alles wordt gedaan om de daders op te sporen.

De teksten werden gisteren ontdekt bij de opening van het herinneringscentrum in het dorp, waar de tweede SS-tankdivisie Das Reich 642 inwoners vermoordde. De voorzitter van het herinneringscentrum spreekt van een "algemene verontwaardiging" als gevolg van de bekladding.

Op een foto genomen door de lokale pers is te zien dat het woord "martelaar" in een inscriptie op de gevel van het centrum met witte verf is doorstreept. Een blauw zeil is over de rest van de inscriptie heen gehangen. Over het woord "martelaar" is "leugenaar" heen geschreven, met daarbij de naam van een revisionist, iemand die de misdaden ontkent of bagatelliseert dus. "U begrijpt dat wij geschokt zijn", aldus de burgemeester van Oradour-sur-Glane.

Massaslachting

Duitse bezettingstroepen verzamelden op 10 juni 1944 de mannen uit het dorp en schoten hen dood in schuren van hoeves. Ook de vrouwen en kinderen werden in een kerk bijeengedreven en opgesloten. De kerk werd daarop in brand gestoken.

President Macron sprak van een "ongehoorde daad". "Het bevuilen van deze plaats van bezinning is ook het bevuilen van de herinnering aan onze martelaren", zei premier Jean Castex gisterenavond.

Volgens de lokale autoriteiten van het dorp, dat in Frankrijk alom als gewijde grond wordt beschouwd, heeft er nog nooit een dergelijke bekladding plaatsgevonden. Vanuit de uiterstlinkse tot de uiterstrechtse hoek van de Franse politiek is met afschuw gereageerd op het nieuws.