Herfststorm raast over Nederland: rukwinden van meer dan 100 km/u, Schiphol schrapt 150 vluchten

Bron: Belga 1 ANP (Archieffoto) De tweede herfststorm van het seizoen begint in kracht af te nemen bij onze noorderburen. De Nederlandse meteorologische dienst, het KNMI, heeft code oranje beëindigd. In het noorden van het land kunnen plaatselijk nog wel zware windstoten voorkomen. Het trein-, auto- en vliegverkeer ondervinden hinder van het stormweer.

In het Nederlandse IJmuiden en op Vlieland werd tegen 10 uur windkracht 9 gemeten. De tweede officiële herfststorm in Nederland is daarmee een feit. In Groningen, Friesland en het Waddengebied werd code oranje afgekondigd, maar die is inmiddels weer opgeheven. In het noorden van het land, Noord-Holland inbegrepen, geldt nog code geel, het laagste waarschuwingsniveau van het meteorologisch instituut. Maar deze namiddag zou ook daar de wind verder afnemen, voorspelt het KNMI.



De storm veroorzaakte op diverse plaatsen schade, onder meer doordat bomen omver werden geblazen. Ook het treinverkeer had daar last van. Tussen Almelo en Hengelo en in de stad Groningen kwamen bomen op het spoor terecht. Reizigers waren aangewezen op bussen. De meldkamer van de hulpdiensten in Noord-Nederland kreeg veel meldingen over stormschade binnen en riep mensen op daar niet het alarmnummer 112 voor te bellen. Dat is alleen bedoeld voor levensbedreigende situaties.



Aan de Nederlandse kust werden windstoten van meer dan 100 kilometer per uur geregistreerd. In het hele land, met uitzondering van Limburg, kwamen windstoten voor van 75 tot 100 kilometer per uur.



De laatste keer dat het officieel stormde was op 13 september.

Als gevolg van de storm zijn op de luchthaven Schiphol ongeveer 150 vluchten geannuleerd, waarvan 144 van de Nederlandse maatschappij KLM. Andere vliegtuigen hebben onderweg naar Schiphol vertraging opgelopen. Alle vluchten die wel vertrekken, gaan gewoon op tijd, laat de luchthaven weten.



De ochtendspits bij onze noorderburen was bovendien de drukste van het jaar. Kort na 8 uur stond er 754 kilometer file, tegen rond de 300 kilometer op een normale donderdagochtend. Het ging om files op snelwegen en provinciale wegen, aldus de Nederlandse verkeersorganisatie ANWB. Door de regen hielden automobilisten meer afstand, maar gebeurden er ook meer ongelukken.



De meeste problemen waren rond Breda, onder meer door ongelukken op de A27 bij Geertruidenberg en de A58 bij Tilburg.