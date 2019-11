Herfststorm Amélie zet 140.000 gezinnen zonder stroom in Frankrijk, één vrouw vermist KVE

03 november 2019

17u59

Bron: Belga 8 Het zuiden van Frankrijk is getroffen door een eerste echte herfststorm met hevige rukwinden en regenval, die al meteen heel wat hinder heeft veroorzaakt. De stroom viel uit en er was hinder op de weg. Verschillende mensen raakten gewond door vallende takken, een vrouw is vermist. De storm kreeg de naam Amélie.

De zwaarst getroffen regio’s zijn Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Auvergne en Occitanië.

Aan de kust werden windsnelheden opgemeten tot 160 kilometer per uur. Vanochtend zaten zo’n 140.000 gezinnen zonder stroom. De netbeheerder was de hele dag in de weer om de stroom te herstellen. Door de hevige regenval liepen straten onder en werd het treinverkeer op sommige plaatsen stilgelegd.

In de loop van de dag trok de storm verder oostwaarts, met nog veel regen en wind. In Nice in het zuidoosten van Frankrijk veroorzaakte dit modderstromen. Een bejaarde vrouw (71) bevond zich op het moment van een aardverschuiving in de tuin en is vermist.