Herder verdacht van moord op Amerikaans echtpaar en vierjarige zoon in Georgië

09 juli 2018

18u05

Bron: belga 1 Een Amerikaanse echtpaar en hun vierjarige zoon zijn dood teruggevonden in een bergrijke regio in Georgië. De hoofdverdachte is een jonge herder.

De slachtoffers, Ryan en Laura Smith en hun zoontje, werden gedood in de regio Doecheti, ten noorden van Tbilissi. Het echtpaar woonde al in Georgië sinds 2006, en verkreeg in 2012 zelfs de Georgische nationaliteit.

Het Georgische ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat een 19-jarige herder werd opgepakt op verdenking van moord met voorbedachte rade. Volgens de onderzoekers werden de man en de jongen gedood met een jachtgeweer. De vrouw viel in een ravijn toen ze op de vlucht sloeg.

De lichamen van de slachtoffers werden gevonden door reddingswerkers, die uitrukten nadat de drie als vermist waren opgegeven. Indien de verdachte schuldig bevonden wordt, riskeert hij levenslang. Er volgt wel eerst nog een psychiatrisch onderzoek.