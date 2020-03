HERBEKIJK het extra VTM NIEUWS over Super Tuesday

04 maart 2020

Joe Biden mag zich de winnaar van Super Tuesday noemen. De voormalige vicepresident haalde in minstens negen staten de overwinning binnen, tegenover vier voor zijn concurrent Bernie Sanders. Biden is daarmee helemaal terug in de race om de Democratische nominatie, die echter nog lang belooft te worden. Herbekijk hier een extra VTM NIEUWS-uitzending over Super Tuesday.