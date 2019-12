Hennie (28) sterft dag voordat ze haar grootste wens kon laten uitkomen Amy van den Berg

13 december 2019

22u47

Bron: AD.nl 21 Een Nederlandse vrouw is vorige zondag overleden aan een ongeneeslijke vorm van baarmoederhalskanker. Precies één dag voordat de grootste droom van haar en haar gezin zou uitkomen: samen naar Disneyland Parijs.

Hennie Legen uit Dordrecht zou nog maximaal een jaar te leven hebben en was nog nooit met het hele gezin op vakantie geweest. Zij, haar man Ricardo en hun drie kinderen van 6, 2 en 1 jaar wilden niets liever dan een tripje maken naar Disneyland Parijs. Omdat het gezin niet de financiële middelen had voor die droomreis werd speciaal een crowdfundingsactie opgezet. Met succes, het streefbedrag van 3.500 werd vorige maand opgehaald. De reis zou afgelopen maandag aanvangen, maar de dag ervoor overleed Hennie plotseling.

Het liefst wilde het gezin rond de feestdagen naar Disneyland. Maar Hennie gaf destijds aan dat er niet te lang moest gewacht worden, omdat het anders misschien niet meer kon.

Een aantal dagen voordat ze naar het pretpark zou vertrekken verklaarde Hennie aan onze collega’s van AD.nl hard achteruit te zijn gegaan. Hoewel ze de reis heel belangrijk vond voor haar gezin, zag ze er ook een beetje tegenop. “Ik ben volledig rolstoelafhankelijk. Ik kan niet meer lopen, ik lig alleen nog maar in de zetel. Dit doet heel veel pijn. Ik wil ook nog met mijn kinderen kunnen spelen en kunnen genieten van de reis.”

Brieven voor de kinderen

Hennie gaf verder aan bezig te zijn met het schrijven van brieven voor haar kinderen, met name voor haar jongste. “Die is net een jaar. Zij gaat zich mij niet meer herinneren waarschijnlijk. Ik vind het belangrijk dat ze weet dat ik er voor haar ben. Dus voor elk belangrijk punt in haar leven wil ik een brief maken. Haar eerste ongesteldheid, eerste vriendje, eerste keer liefdesverdriet.”

Na de bevalling van haar dochter, een jaar geleden, werd de kanker bij de Nederlandse vastgesteld. Na een slopend behandelingstraject leek het erop dat Hennie de ziekte verslagen had. Bij een controle, in oktober, kwam er toch weer slecht nieuws. Hennie was opnieuw ziek en dit keer was de kanker zeer agressief. Behandelen hielp niet meer.