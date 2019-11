HEMA haalt trui met extreemrechts symbool uit winkels Theo Paijmans

20 november 2019

23u51

Bron: AD.nl 0 HEMA stopt per direct met de verkoop van een herentrui met een motief van runentekens. Tussen deze tekens staat er een die ook als symbool wordt gebruikt door extreemrechtse groeperingen.

De herentrui was tot vandaag te koop op de herenafdeling en op de webpagina van de HEMA. Runentekens, een schrift dat zijn oorsprong vindt in Scandinavië, zijn vele honderden jaren ouder dan het fascisme en het nationaalsocialisme. De nazi’s eigenden zich het runenschrift toe als bewijs van de Germaanse superioriteit. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog worden sommige van die runentekens nog steeds gebruikt door neonazi’s en andere extreemrechtse groepen.

Odal rune

Op de trui met runen die HEMA tot vandaag te koop aanbood, is ook de ‘odal rune’ een aantal keren afgebeeld. Deze rune wordt onder meer gebruikt door de Nederlandse Volksunie (NVU). Wie de webshop van deze extreemrechtse groepering vandaag de dag bezoekt, kan daar een hanger met deze odal rune kopen.

In een reactie laat Frederike van Urk, hoofd van de communicatieafdeling van HEMA weten dat het concern verschillende inkopers heeft die ieder gespecialiseerd zijn in een bepaalde productgroep: “Er zijn verschillende inkoopcriteria van toepassing, waarvan de kwaliteit, design, duurzaamheid en de prijs de belangrijkste zijn. Het is natuurlijk nooit de bedoeling om aanstootgevende producten in de schappen te hebben liggen.”

HEMA stopt daarom meteen met de verkoop van de trui, vertelt Van Urk: “We gaan de producten met de desbetreffende tekens uit de verkoop halen. De betreffende truien zijn door onze inkopers ten tijde van het inkoopproces niet opgevat als aanstootgevend.” Hoeveel er al van verkocht zijn, kon ze niet zeggen. Omdat het uit de handel halen van de trui een tijd kan duren, zorgt een kassablokkade ervoor dat de trui in de HEMA-vestigingen in elk geval nu al niet meer gekocht kan worden.