Helpt Trump Chinese smartphoneproducent ZTE voor eigen gewin? kv

15 mei 2018

20u12

Bron: Tweakers.net, Huffington Post 0 De Amerikaanse president Donald Trump deelde zondag in een tweet mee dat hij er samen met de Chinese president Xi Jinping aan werkt om de Chinese smartphoneproducent ZTE weer operationeel te krijgen. Trump heeft het ministerie van Economische Zaken opdracht gegeven om dat "voor elkaar" te krijgen. Volgens nieuwswebsite The Huffington Post zou Trumps beslissing echter ingegeven zijn door groen licht voor een project van de Trump Organization.

In zijn tweet zegt Trump dat er te veel banen in China verloren zijn gegaan. Een verdere toelichting op zijn standpunt geeft de president niet. Vorige week legde ZTE zijn bedrijfsvoering stil, vanwege het handelsverbod dat in april werd opgelegd door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken. Sindsdien mogen Amerikaanse bedrijven niet meer leveren aan de Chinese fabrikant van smartphones en telecomapparatuur.

Spionage

ZTE, dat voor 33 procent in handen is van Chinese overheidsbedrijven, verzocht de VS eerder al om de sancties op te schorten. De beslissing om ZTE te helpen lijkt echter afkomstig te zijn van Trump zelf, die met de Chinese president Xi Jinping in gesprek is.

De handreiking richting ZTE is opvallend, ook omdat de Amerikaanse regering al langere tijd kritisch is over Chinese smartphonemerken. Inlichtingendiensten vrezen voor spionage via telefoons en apparatuur van merken als ZTE en Huawei. Twee weken geleden verbood het Amerikaanse leger nog het gebruik van ZTE-toestellen.

Handelsverbod

Nadat het handelsverbod inging, gaf ZTE aan dat de sanctie het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengt. De Chinese fabrikant is grotendeels afhankelijk van Amerikaanse leveranciers, zoals Qualcomm en Intel voor chips.

Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken legde het handelsverbod op als een strafmaatregel, omdat ZTE gemaakte afspraken niet was nagekomen. Wegens handel met Iran in 2012 betaalde de Chinese fabrikant een boete van 980 miljoen dollar, maar afgesproken disciplinaire straffen voor leidinggevenden bleven uit. Daarop volgde het handelsverbod.

Bouw themapark

Trumps beslissing is echter niet zomaar ingegeven door mededogen, zo bericht de Huffington Post. Drie dagen eerder zou de Chinese regering volgens de nieuwssite immers groen licht hebben gegeven voor een project waar Donald Trump zelf rijker van wordt.

Vorige week donderdag kreeg de Trump Organization, Trumps familiebedrijf dat tijdens zijn presidentschap gerund wordt door zijn kinderen, immers 500 miljoen dollar aan Chinese overheidssteun toegekend voor de bouw van MNC Lido City, een themapark net buiten de Indonesische hoofdstad Jakarta. Daarnaast kregen ze ook 500 miljoen dollar van Chinese banken losgeweekt voor het project.

Geen commentaar

De Trump Organization bevestigde aan de Huffington Post haar betrokkenheid bij de bouw van het resort, maar wilde niets lossen over de inkomsten die ermee gepaard gaan.

Witte Huis-woordvoerder Raj Shah wilde maandag tijdens de dagelijkse persbriefing niet ingaan op vragen over MNC Lido City. “Ik kan daarover niets zeggen”, deelde hij mee aan de aanwezige journalisten. “In onze bilaterale relatie is het geven en nemen”, aldus Shah.

