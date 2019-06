Hells Angel uit ons land na knokpartij in Portugal opgepakt voor poging tot moord HR

26 juni 2019

15u36

Bron: Ministerio Publico Portugal 3 Buitenland In de Algarve in het zuiden van Portugal heeft de politie gisteren een Belgisch lid van de Hell’s Angels aangehouden. Hij is verdacht van poging tot moord en zit in voorlopige hechtenis. Dat melden de Portugese politie en het gerecht.

De Belg werd maandag opgepakt in een breder onderzoek naar het reilen en zeilen van de Hells Angels in Portugal. Daarbij werden de voorbije dagen verschillende leden van de motorclub ondervraagd. Niemand zou echter op vragen van de politie geantwoord hebben.

In totaal zijn er in het onderzoek 89 verdachten, van wie er 43 in de gevangenis zitten. De Belg verscheen gisteren een eerste keer voor de correctionele rechtbank en werd daarna in voorlopige hechtenis genomen.

De arrestatie heeft te maken met een raid op restaurant ‘Prior Velho’ in Loures, een gemeente in de buurt van Lissabon, in maart 2018. Een 20-tal Hells Angels raakte daar slaags met leden van ‘Red & Gold’. Die zouden banden hebben met motorclub ‘Bandidos’, de aartsvijanden van de Hells Angels.

Knokpartij met ijzeren staven

In het restaurant ontstond een knokpartij vanjewelste waarbij messen, knuppels, ijzeren staven en andere objecten werden gebruikt. Er vielen zes gewonden, waarvan er drie erg aan toe waren. Tegen dat de hulpdiensten ter plaatse kwamen, hadden de aanvallers zich al uit de voeten gemaakt.

In de periode die volgde, startte de Portugese politie een groot onderzoek op naar de Hells Angels. De meeste verdachten worden beschuldigd diefstal, geweld, het bezit van verboden wapens en drugshandel, en deel uit te maken van een criminele organisatie.