Helikopters laven Zwitserse koeien

03 augustus 2018

17u33

Bron: ANP, Swissinfo 0 Ook op de Zwitserse bergweiden is het bloedheet en kurkdroog. Om de dorstige koeien te laven, werd het leger ingezet.

Het Zwitserse leger zet helikopters in die voorzien zijn van grote tanks met water om het vee in de afgelegen gebieden van de Alpen van water te voorzien. Vee dat via de weg of een behoorlijk pad te bereiken is, valt nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de boer. Hij wordt geacht zijn koeien te verzorgen per tractor.

Het federale bureau voor meteorologie en klimatologie MeteoSwissexternal waarschuwde deze week nog dat de temperaturen in bepaalde Zwitserse regio's gemakkelijk boven de 30 graden Celcius zouden klimmen. Ook de nachttemperaturen blijven in Zwitserland boven de 20 graden.

Zwitsers leger op stand-by

Een woordvoerder van het Zwitserse Ministerie van Defensie bevestigde aan de krant NZZ am Sonntag dat de Zwitserse luchtmacht sinds eind juli vijf keer door veehouders is ingeschakeld om een interventie uit te voeren in de kantons St. Gallen, Appenzell Inner-Rhodes en Glarus om water te leveren via een helikopter.

Ook staan er helikopters klaar die op elk moment kunnen uitvliegen om een ​​bosbrand te blussen. Andere brandweerkorpsen in Zwitserland nemen soortgelijke voorzorgsmaatregelen door water in tanks op te slaan op droge plaatsen.

