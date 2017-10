Helikopterkaping en ontsnapping uit gevangenis in Nederlands Limburg verijdeld Nederlandse politie schiet man dood in Roosteren, vlak bij Maaseik TT - MVDB

19u41

Bron: AD.nl - ANP 0 ANP De man sloeg op de vlucht toen de politie hem wilde aanhouden in het Nederlands Limburgse Roosteren, vlak bij Maaseik. De Nederlandse politie heeft vandaag de kaping van een helikopter in Nederlands Limburg voorkomen en daarmee de ontsnapping van een verdachte uit de gevangenis. De politie heeft in Roosteren in Nederlands Limburg, vlak bij Maaseik, een verdachte doodgeschoten. Criminelen uit de Amsterdamse onderwereld wilden met de helikopter vermoedelijk een verdachte van een liquidatie in Amsterdam bevrijden uit de gevangenis in Roermond. De actie had plaats onder leiding van het Amsterdams parket.

Een arrestatieteam schoot na een wilde achtervolging in Roosteren een verdachte dood. Drie verdachten zijn opgepakt, aldus de politie tijdens een persconferentie in Amsterdam.



Een van de verdachten gooide op de vlucht een tas weg waarin onderdelen van een automatisch vuurwapen zaten. De politie is nog op zoek naar een aantal andere verdachten. Net als het opgepakte drietal zijn zij bij politie en justitie bekend vanwege "hun relatie met de Amsterdamse onderwereld".



ANP

Volgens ooggetuigen lag er na het incident op een grasveld in Roosteren een lichaam dat was afgedekt met een wit laken. Omwonenden lieten aan 1Limburg weten dat een man op de vlucht sloeg en dat de politie daarna het vuur op hem opende. Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren was aanwezig bij de actie in Roosteren.

Hoeveel verdachten nog voortvluchtig zijn is nog onbekend. Ook heeft de politie niet bekendgemaakt wie de crimineel is die vermoedelijk wilde ontsnappen.