Helikopterevacuatie loopt bijna verkeerd af Redactie

05 juni 2019

10u01 9

Luchtbeelden tonen het moment waarop een brancard tijdens een helikopterredding in Phoenix in de staat Arizona ongecontroleerd begon te draaien. Op de brancard lag een gewonde vrouw van 74 jaar. Ze viel tijdens het wandelen en de helikopter moest haar in veiligheid brengen.