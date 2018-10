Helikoptercrash in Afghanistan eist 25 slachtoffers KVE

31 oktober 2018

09u12

Bron: Belga 0 Bij de crash van een legerhelikopter in het westen van Afghanistan zijn de 25 inzittenden omgekomen. Dat melden plaatselijke ambtenaren.

De helikopter stortte neer in het district Anar Dara in de provincie Farah in het westen van het land. Een woordvoerder van de gouverneur van de provincie weet de crash aan de weersomstandigheden of technische problemen, maar de taliban heeft al bevestigd dat ze de helikopter hebben neergehaald.

Aan boord van het toestel waren twee piloten en 23 passagiers, onder wie het hoofd van de provinciale raad van Farah. Ook heel wat andere hooggeplaatsten zouden aan boord zijn geweest. Het toestel was, samen met een tweede helikopter, onderweg naar de nabijgelegen provincie Herat.